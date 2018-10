Diego Dabove: "el momento de Godoy Cruz no me preocupa, me ocupa"

COMPARTIDOS: 0

El entrenador de Godoy Criz, Diego Dabove, habló en el programa Estación Godoy Cruz por Estudio 91.7 y habló del presente del equipo en la Superliga.

En cuanto al momento deportivo que atraviesa el Expreso dijo que: "en el arranque en cuanto al juego, salvo con Newell´s o Talleres de Córdoba no ha sido bueno, pero en cuanto a los puntos el arranque fue bueno. Hay que acomodar lo futbolístico, esto es parte del proceso y hay que tratar de acomodarlo lo antes posible, nos gustaría tener 5 o 6 puntos más".

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-10-17-15-6-37-bronce-para-el-beach-voley-la-dupla-del-mendocino-amieva-vencio-a-hungria

A la hora de hablar de los refuerzos que llegaron al club el DT tombino dejó en claro que "lleva su tiempo acomodarlos, Sosa (Diego) y Ábalos (Gabriel) están muy bien, Mering (Andrés) y Varela (Joaquín) están en un nivel extraordinario y dan lo que buscábamos. Le va a gustar mucho a la gente, tenemos que acomodar a Leguizamón (Osmar) e Iván Ramires que queríamos mas minutos para ellos pero tienen que acomodarse porque vienen de otro país, de otro fútbol y es importante que entiendan el cambio de nuestro juego.

"Estamos en un fútbol donde se necesita ganar porque te lo exige la vorágine del torneo, creo que estamos encaminados a tener un futbol de jerarquía. Tenemos muy buenas inferiores y el club hace un gran trabajo con los juveniles."

A la hora de analizar el esquema táctico que utiliza, Dabove comentó que "calculo que voy a seguir jugando con el 4-3-3, es el esquema que más rédito nos dio, a medida que vaya encontrando el once lo iré definiendo."

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-10-17-19-59-50-juegos-olimpicos-de-la-juventud-el-medallero-de-argentina-completo

En cuanto al vínculo del equipo con los hinchas bodegueros el DT se mostró agradeció al hincha por el "respaldo con el equipo y el aguante, es algo clave eso. Cuando uno es claro el hincha lo entiende, yo acepto que he cometido errores pero siempre busco el bien del equipo y del club."

Finalmente a la hora de hablar sobre su futuro el entrenador del Expreso fue totalmente sincero y dijo "me cuesta mucho proyectarme con todo lo que viene, el semestre que viene con la copa va a ser muy interesante. Uno siempre apunta a seguir creciendo, tanto yo como el cuerpo técnico. Nunca proyecté, los trabajos se me fueron dando y así me he manejado. Mi objetivo es que el proyecto que tengo para el club siga creciendo y eso me motiva día a día."