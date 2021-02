Zamarbide presentó un proyecto para modificar el Impuesto a las Ganancias

El diputado nacional por Mendoza Federico Zamarbide presentó un proyecto para modificar ganancias.

En una entrevista con el noticiero El Interactivo, de El Ciudadano, el legislador dijo sobre la propuesta: “Desde Juntos por el Cambio hemos manifestado el acuerdo en general con la iniciativa del Gobierno para que menos trabajadores paguen Ganancias, pero claramente es incompleto. Eso lo digo porque hace más de 20 años se arrastra una inequidad entre trabajadores autónomos y cuentapropistas en Argentina con respecto a trabajadores en relación de dependencia en cuanto a ganancias”.

Zamarbide explicó que “se han hecho intentos de corregirlo, pero con el proyecto del Gobierno esta brecha se abriría aún más. Entonces, nos parece injusto, primero que nada porque la fuente que se grava es la misma: el trabajo de las personas. Lo que proponemos es aprovechar la oportunidad, terminar con la inequidad y que los trabajadores autónomos y cuentapropistas en Argentina, que son los famosos emprendedores de los que se habla tengan una ventaja y terminar con esta situación inequitativa”.

“Eso hemos planteado con el diputado Alejandro Cacase, de San Luis, y Soledad Carrizo, de Córdoba, y nos han acompañado muchos diputados de Juntos por el Cambio”, agregó el legislador por Mendoza.

“Obviamente que la situación es sumamente injusta. El piso de 150.000 pesos desde donde los trabajadores pagarían impuesto a las ganancias parece razonable, pero hay que tener mucho cuidado en la escala. No tiene sentido que alguien que gana hasta 150 mil pague y alguien que gana 150.001 pague mucho más. Pero sobre todo nosotros vamos a insistir en que los autónomos estén incluidos dentro de los beneficios, es un pedido que de distintos sectores de la sociedad civil, Cámaras de emprendedores. Nos parece razonable”.

—¿Cuándo entraría el proyecto para ser discutido?

—Nosotros le hemos dado ingreso formal al Congreso y queremos aprovechar la discusión en comisiones para que el Gobierno tome nuestra propuesta.

“El otro punto de la discusión es lo que respecta a jubilados. Porque los jubilados pagan impuesto a las ganancias en la Argentina, aún contra fallo de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación que ha determinado que los jubilados paguen es inconstitucional. Así que también hemos hecho una propuesta para eximir a los jubilados. Tendríamos que tener la discusión con el Gobierno sobre el piso a partir del cual un jubilado empieza a pagar”, consideró Zamarbide.

“El otro pilar de la propuesta es el mecanismo de actualización del mínimo no imponible. Porque en definitiva lo que ha generado el hecho de que hace una década el 11% de los trabajadores pagaba Impuesto a las Ganancias y hoy son el 25%, porque los mínimos no se actualizan. Salarios estables en términos reales, pero que aumentan nominalmente en términos de la inflación y pagan Ganancias. Los que pagaban una categoría más baja pasa a una más alta y eso genera alícuota. Eso produce una situación inequitativa. Por eso proponemos que la indexación sea con los índices de precios al consumidor, como es en Chile y Uruguay. Ahí hay indexación automática para no tener que estar discutiéndolo cada seis meses o un año”, indicó.