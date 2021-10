La estación Lanús del tren Roca en provincia de Buenos Aires fue escenario del dramático momento en que una mujer fue rescatada luego de haber intentado quitarse la vida arrojándose a las vías.

Sucedió en la tarde del martes mientras decenas de pasajeros esperaban al ferrocarril; cuando llegaba a la parada, la mujer saltó del andén y se tendió sobre las vías, por lo que el maquinista detuvo la marcha. Si bien el hombre logró frenar, la formación ya había pasado por encima del cuerpo, lo que provocó que quedara atrapada entre los durmientes y la parte baja del tren.

Afortunadamente, la mujer no sufrió heridas y aceptó la ayuda de dos hombres que acudieron a sacarla. La secuencia del desesperante rescate fue grabada por un pasajero que, según relata en el video, pudo ver desde el momento en que quien había intentado suicidarse bajó del andén para esperar el impacto de la máquina.

El momento del rescate

Después de ser rescatada, la mujer fue custodiada por efectivos de seguridad y atendida por personal médico. Afortunadamente, y según señaló más tarde su hija con un comentario del video en Facebook, se encuentra "bien físicamente".

Sin embargo, la historia continuó por la polémica levantada en redes sociales debido a los comentarios de la persona que subió el video, claramente culpabilizando a la mujer y quejándose por la demora en la salida del tren, sin tener en cuenta su integridad física.

Sobre esto, la hija de la rescatada comentó lo siguiente en su cuenta de Twitter: "Me da mucha bronca todo lo que comenta, porque no saben todo lo que pasa una persona así. Me hubiese encantado evitarlo, pero no puede. Ojalá a nadie le pase algo similar a esto".

Asistencia telefónica gratuita a personas en crisis o con riesgo de suicidio al 0800-345-1435 desde todo el país, línea a cargo de la organización no gubernamental Centro de Asistencia al Suicida (CAS).