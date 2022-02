Video: la llegada al hospital de un intoxicado con cocaína envenenada

Al menos 20 personas murieron por la aparente ingesta de cocaína envenenada y 49 aún siguen internadas en hospitales de distintos partidos bonaerenses, según informaron fuentes del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Sospechan de que se trató de un hecho intencional.

Según el último reporte de la cartera sanitaria, “los ingresos y consultas al sistema de salud fueron en su mayoría casos leves que quedaron en observación y no se requirió interconsulta con el Centro Provincial de Toxicología”, mientras que los síntomas que presentaron fueron “alteración del estado de conciencia, vómitos, mareos y cefalea”.

La llegada al hospital de uno de los intoxicados

La mayoría de los afectados por el consumo de estupefacientes adulterados fueron asistidos en los hospitales de la zona.

En el Hospital Bocalandro, particularmente, quedó registrada la llegada de un hombre intoxicado, que generó gran conmoción entre los presentes.

En el video difundido, se puede ver cómo lo bajan en brazos, sin poder moverse, mientras sus allegados acompañan la escena con gritos de desesperación.

Comité de emergencia

El Ministerio de Salud bonaerense constituyó un comité de emergencia para seguir la evolución de los casos en tiempo real y en articulación con los servicios de toxicología de la red bonaerense, al tiempo que se reforzó la distribución de medicamentos para el tratamiento de los pacientes y se sumaron dos unidades para el sistema de traslados.

Debido a la masiva intoxicación, la cartera sanitaria local emitió una "alerta epidemiológica" por "probable intoxicación con opiáceos" ante "la identificación de casos con signos de shock, depresión del sensorio, dificultad respiratoria, excitación psicomotriz, y que presentan antecedentes de consumo reciente de cocaína en establecimientos de salud de los municipios de Hurlingham, San Martín, Tres de Febrero, Morón, Tigre, Ituzaingó y General Rodríguez.

Posible "ajuste de cuentas"

Sobre las circunstancias del episodio, el fiscal general de San Martín, Marcelo Lapargo, dijo que "puede ser que se trate de un ajuste cuentas entre bandas", ya que no hay antecedentes de este tipo, lo que lo lleva a pensar que "la sustancia que sea ha sido incluida intencionalmente, no es un error en el procesamiento del material o no parece serlo".

Allanamiento de la Policía Federal.

Por su parte, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, informó que al tomarse conocimiento de los primeros casos y obtenerse por testigos datos de cuál sería el lugar donde se vendió la sustancia envenenada, se desplegaron allanamientos en un asentamiento conocido como 'Puerta 8', del partido de Tres de Febrero, donde fueron detenidas diez personas en un búnker de venta de cocaína, que ya había sido allanado hace 45 días en el marco de otra investigación.

Aseguró, en tanto, que se estima que entre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano "hay una venta aproximada de unas 200 mil dos todos los días".

"Estamos profundizando con quienes producen esto", expresó, a la vez que dijo: "No tenga dudas de que donde está el narcotráfico, va de la mano con la corrupción".