Trotta ratificó la suspensión de clases en algunas zonas e impulsó medidas de ayuda

Si bien el gobierno de Mendoza no se adhiere a lo anunciado por el presidente Alberto Fernández en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en el que suspende las clases presenciales y confirmó que todos los chicos mendocinos mañana asistirán a las escuelas. El ministro de Educación Nicolás Trotta informó una serie de medidas para ayudar en las zonas que se suspenden las clases

Lo que se intenta desde Nación es disminuir la circulación del coronavirus, es que Trotta informó este domingo a los ministros jurisdiccionales la disponibilidad de un refuerzo del Fondo COVID para aquellas zonas en alerta epidemiológica.

El funcionario se reunió con los titulares de las carteras educativas de Santa Fe, provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y José Thomas por Mendoza con el fin de abordar la situación de los aglomerados urbanos de sus jurisdicciones que se encuentran a la fecha en situación de alarma epidemiológica y sanitaria a partir de la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 287/2021.

De la reunión también participó el ministro de educación de Entre Ríos dado que en las últimas horas, las condiciones epidemiológicas y sanitarias de algunas localidades de la provincia han recrudecido.

Con el mandato y la voluntad de garantizar el derecho a la educación y la continuidad pedagógica en las zonas donde se hallan suspendidas las clases presenciales, como se ha hecho conjuntamente a lo largo de esta pandemia, el funcionario nacional recogió las necesidades de cada jurisdicción y realizaron conjuntamente, una evaluación sobre las acciones y recursos desplegados y los que resulta necesario reforzar para afrontar esta etapa excepcional.

"A partir de la suspensión de la presencialidad vamos a colaborar con distintos aportes económicos por parte del Ministerio de Educación nacional y con alternativas para fortalecer la trayectoria educativa principalmente de aquellos niños niñas y adolescentes contradictorias más impactadas", expresó Nicolás Trotta luego de reunirse con los referentes de Educación.

"Las escuelas van a permanecer abiertas aunque no den clases presenciales ya que se podrá retirar materiales por parte de los estudiantes y para poder tener encuentros con estudiantes de manera individual con los docentes de aquellos que han tenido trayectoria débil durante el 2020, de esta forma se va a poder fortalecer el trabajo educativo en el marco de estas semanas sin presencialidad los hogares".

El Ministro indicó que "para nosotros es importante dejar en claro que todos deseamos tener clases presenciales en nuestras escuelas, es por eso que nuestro desafío es mejorarlo los indicadores para volver a transitar la presencialidad".

Trotta dejó en claro que el problema no es la presencialidad en las aulas sino la circulación en las calles por lo que "el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta no comprende la gravedad de la situación que estamos atravesando no sólo en cuanto a la curva de contagios, sino también la realidad de un sistema sanitario saturado".

Y Agregó: "Ahí es donde nuestro presidente asume esta situación, que por supuesto es compleja, y prioriza el cuidado de la salud de los argentinos por lo que pedimos cumplan lo dispuesto en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que tiende a disminuir la circulación de personas para poder mejorar".

"El decreto indica que las regioness que están con alarma epidemiológica, es fundamental que se logre adoptar las distintas medidas, que no sólo incluye la suspensión de la presencialidad en las escuelas sino también otras medidas restrictivas que tienden a mejorar los indicadores epidemiológicos para poder alivianar nuestro sistema sanitario que todos sabemos está colapsado", manifestó Trotta.

"Hoy tenemos 5 jurisdicciones que tendrían que tener en algunos lugares de sus territorios tener clases no presenciales.En aquellos lugares donde la realidad epidemiológica y sanitaria permita sostener la presencialidad lo debemos sostener" indicó.

Y completó: "En aquellos lugares donde estamos en situaciones más dramáticas hay que sostener medidas más restrictivas poder cuidar la salud de todos y todas. Vamos a acompañar a todas estas jurisdicciones y le pedimos que repeten las medidas" cerró.

Medidas para impulsar el acompañamiento de los proceso

Además Trotta propuso una serie de medidas que la cartera educativa nacional impulsará a fin de acompañar los procesos de suspensión focalizada de la presencialidad asegurando el fortalecimiento de las trayectorias educativas, la organización pedagógica y la familiar en el marco de la incertidumbre que genera la escalada en los casos de coronavirus:

1) Refuerzo del Fondo COVID-19

2) Guía de recursos, usos y accesos que organiza y disponibiliza los materiales producidos por Nación.

3) Las escuelas permanecerán abiertas para facilitar distintas tareas como, por ejemplo:

la distribución de materiales educativos (material impreso, libros, actividades); devolución de evaluaciones de actividades no presenciales en el caso de estudiantes que no cuenten con otros medios de comunicación con la escuela en sus hogares;

orientación individual de aquellos estudiantes que han sostenido vinculación baja o nula con la escuela durante 2020 y/o aquellos que estén transitando la figura de promoción acompañada;

habilitación de espacios y recursos de la escuela a aquellos estudiantes que no cuenten con condiciones mínimas para la continuidad pedagógica en sus hogares; orientación y comunicación con las familias que lo requieran;

sostenimiento de servicios alimentarios escolares en sus diferentes modalidades.

4) Para una comunicación fehaciente de la medida con una antelación mínima de 48 horas a los efectos de organizar el trabajo pedagógico en las instituciones educativas durante dicho periodo y orientar a las familias en el mismo sentido.

5) Para cualquier comunicación sobre la eventual suspensión de clases presenciales en dichos establecimientos se tendrán en cuenta los parámetros epidemiológicos emitidos por el Ministerio de Salud de la Nación, en lo posible a fines de la semana anterior a la de las medidas a tomar.