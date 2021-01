Se volvió a cancelar el vuelo para traer más vacunas desde Rusia

Este lunes por la noche estaba previsto otro vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a la ciudad rusa de Moscú para traer más dosis de la vacuna Sputnik V, pero el mismo fue cancelado minutos antes de las 21.

Según informaron desde la firma nacional, no se brindaron demasiados detalles de la suspensión pero se espera que el vuelo se realice este martes. El mismo se había programado para el día domingo, luego se pospuso para la noche de este lunes y finalmente fue postergado. Lo cierto es que aún no es segura la llegada de las 600 mil dosis al país, hasta al menos no haya un comunicado oficial que lo certifique.

"El vuelo no se pospuso o se pasó de día ya que no confirmamos ni programamos ningún vuelo para hoy. Tampoco sacamos un comunicado de prensa confirmando un vuelo para mañana" aseguraron desde Aerolíneas.

Desde el Fondo Soberano de Rusia (RDIF) han dado la palabra de que reprogramarán el cronograma para enviar las vacunas correspondientes a Argentina.

Pese a esto, desde la cartera sanitaria nacional aseguraron que esta situación se vive en varios países y que no corre riesgo el vuelo que traerá a las drogas a tierras argentinas.