Se quedó sin trabajo y ahora hace filas en los centros de testeo

Un joven se quedó sin trabajo y comenzó a rebuscárselas haciendo filas en los centros de testeo. Se trata de la situación de Sebastián Pujador, oriundo de San Juan.

"Peor es robar, lo mío es un trabajo", sintetizó el hombre de 29 años, en diálogo con Diario de Cuyo. Explicó que arrancó con esto luego de quedar desempleado; anteriormente se dedicaba a la albañilería.

Pujador contó que cobra $800 por hacer las filas y que, las veces que la misma avanza rápido, puede hacer para dos o tres personas.

A su vez, explicó que la idea surgió, a modo de chiste, un día que fue a hisoparse con su tío: "Hice la publicación por redes sociales de compra y venta, y empecé a hacer este trabajo". Si bien este medio es su principal vía de contacto, aseguró que varios lo llaman gracias a la recomendación de otros clientes.

Actualmente ofrece su servicio en el estadio Aldo Cantoni —el cual queda a unas 20 cuadras de su domicilio—, debido a que "es uno de los que más rápido avanza".

"Hay gente que llega a hacer la fila con muchos síntomas o no tiene tiempo de esperar tanto. Entonces me busca para que yo haga la fila y ellos llegan cuando estoy cerca de entrar", detalló el joven, advirtiendo que hay días en los que la espera para una sola persona le ha tomado cinco horas parado, debido a que no tiene banquitos o sillas plegables para llevar.

Y agregó: "Los días de mucho calor se hizo difícil hacer la fila, pero antes que no tener trabajo, prefiero aguantar. Esos días, me llevaba agua fresca o compraba una gaseosa y hacía la fila. Peor es no tener trabajo".

La publicación de Sebastián en redes sociales: "Hola gente, quiero comentarles que hago cola en el Aldo Cantoni para hacerse el hisopado. Cobro $800 por persona. Al que le interese o realmente necesite, que se comunique conmigo al 2644147526. Al que no le interese, que se guarde los comentarios, haga algo más productivo que criticar a los demás. Muchas gracias".

Si bien hay muchos que apoyan su iniciativa, no faltan los comentarios negativos: "Hay gente que dice que soy vago o que me aprovecho de la situación, pero yo a esto lo tomo como un trabajo, sino no tengo para comer. Si bien me da miedo el contagio de coronavirus, trato de cuidarme mucho y mantener la distancia", completó el sanjuanino.