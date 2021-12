Se desprendió un asiento de la 'vuelta al mundo' y cayeron al vacío

Tres personas resultaron heridas, luego de que se desprendiera una silla del juego 'rueda de la fortuna' o 'vuelta al mundo', en un parque de diversiones ubicado en la localidad bonaerense José C. Paz.

El dramático episodio tuvo lugar en el llamado Roller Park que, según indicaron vecinos de la zona, fue montado hace una semana, en un predio del barrio René Favaloro.

Todo ocurrió alrededor de las 23, mientras la rueda de la fortuna estaba en funcionamiento. Testigos informaron que una de las sillas del juego se desprendió, lo que provocó que un hombre de 31 años y su hijo cayeran al vacío, desde al menos 5 metros de altura.

Esto provocó que el adulto permaneciera inconsciente durante varios minutos, tras sufrir un fuerte golpe en su cabeza. El menor, en tanto, resultó con heridas leves.

No obstante, una niña de 8 años que esperaba para subir al juego, sufrió lesiones de consideración. Sucede que, al momento que cayó el asiento, le golpeó de manera contundente la pierna izquierda, lo que le provocó fracturas.

Varios presentes aseguraron que, pese a lo ocurrido, personal del parque de diversiones no frenó la actividad. De hecho, ante la falta de especialistas, varios ciudadanos se encargaron de brindar primeros auxilios a los damnificados.

Todo quedó registrado en videos que no tardaron en circular en las redes sociales. "Esto no tiene seguridad", "tienen que salir escrachados en el Facebook", “yo no vuelvo más acá, que me devuelvan la plata”, son algunas de las frases que se pueden escuchar.

La investigación del caso quedó a cargo del fiscal Rubén Moreno, de la UFI N°4 de San Martín, quien dispuso la inmediata clausura del predio e imputó por el delito de "lesiones culposas" al dueño.