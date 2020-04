Santiago Cafiero, jefe de Gabinete, sostuvo que desde el próximo lunes se irán "reanudando algunas actividades en muchas provincias". Esto será en el marco de la cuarentena administrativa en la provincia de Buenos Aires.

La idea es detectar las provincias en donde no se hayan dado casos de coronavirus y donde no haya circulación viral de la enfermedad o que no tengan promedios de contagio mayores al promedio actual.

“A partir del lunes se van a ir reanudando actividades, en conjunto con los protocolos que define el Ministerio de Salud, que es la autoridad en materia sanitaria, en muchas provincias argentinas donde no hay circulación viral, o no tuvieron casos de coronavirus o que tienen promedios de contagio mayores a 14 días”, fueron las palabras del funcionario nacional.

¿Qué pasará en Mendoza?

La situación en Mendoza es algo difícil teniendo en cuenta que quienes deben comenzar el proceso son los intendentes de cada departamento y luego hacer llegar sus petitorios para permisos al Gobierno provincial. Luego de esto, se estudia y pasa a manos del gobernador para recién después ser enviadas a la Nación.

El problema es que algunas fuentes gubernamentales aseguran que directamente desde el Gobierno nacional se contactan con los municipios y en el caso de Mendoza hay muchas comunas que no han presentado peticiones.

En el caso de los departamentos mendocinos todos tienen situaciones diferentes. Maipú presentó propuestas pero las mismas fueron habilitadas por los decretos que el propio Alberto Fernández fue anunciando.

Por el lado de Godoy Cruz se elevaron 12 solicitudes. La gran mayoría de estos se habilitaron a los pocos días. Por su parte, Guaymallén solicitó permisos para poder autorizar a albañiles, gasistas y electricistas que puedan trabajar.

Finalmente, los departamentos Las Heras y Luján de Cuyo no presentaron pedidos ni solicitudes especiales.

