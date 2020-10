Rodríguez Larreta anunció que desde el martes vuelven las clases en CABA

En la jornada del viernes el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció la reapertura de las escuelas para los alumnos que estén finalizando la primaria y la secundaria como parte de las medidas para la nueva fase del aislamiento social, preventivo y obligatoria por la pandemia de coronavirus. Además confirmó que también se retomará la actividad del servicio doméstico y los deportes grupales al aire libre.

En la conferencia de prensa con los anuncios Rodríguez Larreta, manifestó que "en la Ciudad mejoró la situación sanitaria, estamos en un promedio de 900 casos por día, la tasa de contagiosidad está en un 0.96 y la ocupación de camas de terapia intensiva ronda el 50 por ciento".

En ese sentido, el mandatario señaló que "hay que ser claros porque el virus sigue circulando en la Ciudad, en el país y en el mundo entero", por lo cual llamó a "seguir cuidándonos entre todos" ya que consideró que "las próximas etapas" de reaperturas van a depender del comportamiento de la gente frente a la pandemia , precisó Larreta durante el anuncio que ofreció junto a parte de su gabinete.



Destacó también el trabajo coordinado con el presidente Alberto Fernández y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, con quienes aseguró que "el diálogo nunca se rompió" para acordar la continuidad del aislamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Vuelta a clases

Entre los anuncios del titular del Ejecutivo porteño estuvo la vuelta a la escuela de los alumnos que cursen el séptimo grado de la primaria y el último año de la secundaria, que tendrán actividades de acompañamiento educativo en los patios de los establecimientos desde el martes en grupos de diez, y de manera gradual.



También, continuarán con las actividades de revinculación que arrancaron esta semana en polideportivos para el grupo de 6.500 chicos con menos contacto con sus docentes.

Además el mandatario invitó a las escuelas de gestión privada a avanzar con lo propio, para los mismos grados y años, previo aviso al ministerio de educación de CABA.



Al respecto, la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, dijo que la medida fue comunicada a los representantes de los 17 gremios docentes, de los cuales "hubo una buena recepción de la mayoría, menos de dos que tienen una mirada político-partidaria y que se opusieron".

Dinámica:

Avance gradual

Grupos de hasta 10 personas, de acuerdo a los espacios disponibles en cada escuela.

Grupo burbuja: los grupos convocados deberán estar integrados por los mismos estudiantes y no podrán mezclarse entre sí.

Cada escuela determinará la frecuencia y la duración de las actividades. Cada grupo podrá asistir entre 2 a 4 veces por semana. Los turnos podrán ser de 1 a 4 horas, previendo media hora entre turno y turno para limpieza y desinfección.

La participación de los estudiantes será voluntaria.

Siempre se deberá mantener un distanciamiento de al menos 2 metros (ingreso, permanencia y egreso).

Servicio Doméstico

Por otra parte, quedará habilitado el regreso del servicio doméstico para lo cual se permitirá únicamente a las personas que trabajen en un solo domicilio particular "independientemente de la frecuencia" con la que concurran.



En ese sentido, las trabajadoras no podrán usar el transporte público para el traslado, sino que quedará a cargo de los empleadores.

Construcción

Respecto de las obras de construcción, podrán retomar los trabajos aquellas que tengan una superficie menor a los 5.000 metros cuadrados, en el horario de 10 a 19 de lunes a viernes, y los sábados de 10 a 14.

La jefatura de obra debe conformar cuadrillas operativas previendo las suficientes separaciones entre los puestos de trabajos activos, con un factor de ocupación máximo de 1 persona cada 4 a 6 metros cuadrados, manteniendo 1,5 metro de separación.

Además se deben cumplir las medidas de limpieza y desinfección general de instalaciones y vehículos, y tratamiento de residuos, según protocolo.

Eventos culturales, reuniones sociales y actividades deportivas

De acuerdo al anuncio oficial, volverán los eventos culturales al aire libre con protocolo; así como los entretenimientos en el espacio público como las calesitas y las postas aeróbicas y se reabrirá el Ecoparque de Palermo.



Las reuniones sociales estarán permitidas en los espacios abiertos en las instituciones deportivas con la presencia de hasta diez personas; y se permitirán las visitas a establecimientos geriátricos.



Dentro de las actividades deportivas, se habilitarán los entrenamientos grupales de disciplinas sin contacto y sin compartir elementos, al aire libre y en instituciones públicas y privadas -como gimnasios, polideportivos y clubes- con un máximo de 10 personas y tres grupos en simultáneo.

Grabación de ficción y cine

Dentro de los anuncio se informó que también, podrán volver las actividades de grabación de ficción para cine y televisión.

Para aquellos proyectos que requieran de escenas con actores y actrices que debieran interpretar personajes con contacto físico, se deberá realizar un test de Rt-PCR para SARS-Cov-2 por hisopado nasofaríngeo dentro de las 24 horas previas y repetirlo a los 15 días, en caso de repetir la misma situación actoral.

Servicios religiosos en entierros, licencias de conducir y documentos

Y permitirán los servicios religiosos en entierros; así como la renovación o entrega de licencias de conducir, pasaporte, DNI y casamientos; al tiempo que también podrán reabrir las academias privadas para conductores.



Si bien el plan de reactivaciones para la Ciudad estipulaba más actividades, entre ellas, la apertura de los shoppings y los salones de los restaurantes, el Gobierno porteño optó por dejarlas pendientes para una próxima etapa.