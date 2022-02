Renunció José Schulman, el dirigente que insultó y golpeó a una empleada

La Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH) aceptó este martes la renuncia de José Ernesto Schulman a la presidencia de ese organismo, luego de insultar y agredir a una empleada de la terminal de micros de Santa Clara del Mar el fin de semana pasado, y anunció que Iris Pereyra de Avellaneda ocupará el cargo.

"Se decidió aceptar la renuncia al cargo, repudiar el hecho que él protagonizó y manifestar la solidaridad de la Liga con la trabajadora agredida", expresó la LADH en un breve comunicado que publicó a través de su página web y en sus redes sociales.

El hecho ocurrió el fin de semana en la localidad balnearia bonaerense Santa Clara del Mar, donde Schulman insultó y luego golpeó a una trabajadora de la terminal de ómnibus porque el micro que debía abordar se había demorado.

El violento ataque generó grandes repercusiones en las redes sociales y en el arco político. Hasta la titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, repudió el hecho y pidió su baja en la mesa de los Derechos Humanos. “La reacción que ha tenido es realmente repudiable. No tiene justificativo que él esté enfermo porque la enfermedad no justifica la violencia”, afirmó en diálogo con AM 990.

Tras la viralización de las imágenes en las que se lo ve insultado y golpeando en la cabeza a una joven empleada, José Schulman presentó su renuncia al organismo que presidía. Desde el incidente, gozaba de licencia expedida por el organismo ante la magnitud del suceso.

Semanas atrás, el referente había expresado un intento de disculpas a través de sus redes sociales, en las que justificó su accionar a su condición de discapacitado motor. "Como muches saben, soy discapacitado motriz y pasaron muchas horas de espera de un micro para regresar, que me produjeron un enorme dolor", subrayó en el texto publicado.