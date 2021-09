Renuncias masivas: ¿lo sucedido pone en peligro a la coalición kirchnerista?

Luego de que 11 funcionarios pusieran a disposición sus renuncias ante el presidente Alberto Fernández, surgieron rumores de una posible crisis institucional y división del peronismo.

Si bien el jefe de Estado emitió un comunicado al respecto diciendo que: "La coalición de gobierno debe escuchar el mensaje de las urnas y actuar con toda responsabilidad. Debemos hacerlo, y lo haremos, para asegurar que se satisfagan las necesidades de nuestro pueblo".

Y agregó: "Nosotros tenemos que dar respuestas, honrando el compromiso asumido en diciembre de 2019, de cara a la sociedad. No es este el tiempo de plantear disputas que nos desvíen de ese camino".

Ante esta situación atípica, en el programa El Interactivo -que se emite por Facebook y YouTube de El Ciudadano de lunes a viernes a las 13- hablamos con el politólogo Facundo Cruz.

“Hay demanda de liderazgo de Alberto Fernández”

Sobre la situación actual del país, en medio de lo que parece un caos político expresó: “Hay varias cosas para analizar. Lo primero es el marco general. Es la primera vez en la historia argentina que estamos ante una coalición peronista. El peronismo ha competido en alianzas, especialmente en la década del ’80 y el ’90 este partido se acostumbró a competir de esa manera", por lo que ahora tenemos un proceso que en lugar de ser lineal parece que tiene tres líneas o tres bandas"

Asimismo, sostuvo que el Presidente "no toma las decisiones ni se impone, sino que trata de encontrar el consenso de Cristina Fernández, el consenso de Sergio Massa y en esa toma de decisiones colectiva estamos frente a un proceso de un peronismo coalicional" entonces puede que haya diferentes miradas dentro del Gobierno.

¿Eso afecta a la gobernabilidad? ¿Eso nos llevaría a que la coalición se rompa? "No necesariamente", respondió el especialista. Pero si que "todo se desacomodó" y los cercanos al mandatario presidencial se encontraron con un escenario que "no imaginaron, que no tenían previsto".

—¿Las renuncias fueron una idea del ala kirchnerista o albertista?. ¿Cómo lo analizas?

—No creo que el sector Kirchnerista sea el único que presentó la renuncia, se habla que el domingo la pata más albertista propuso la renuncia. Pasan unos días y el sector más cercano a Cristina plantea que el cargo está a disposición. Pero esto no significa que tenían voluntad de renunciar, sino que ambos sectores le dijeron al presidente que el cargo está a disposición para que haga los cambios necesarios, como una señal de apoyo al presidente.

"No veo disputa de poder muy fuerte como para considerar que la coalición está quebrándose", indicó seguro.

En este sentido aseveró, que no todo es como parece y dio una opinión positiva acerca del dilema: "Como hay tanta centralidad en la unidad del Frente de Todos, incluso el peso decisor que tiene Cristina Fernández, que cuando caen renuncias uno piensa que hubo conspiraciones o rompimientos o desconfianzas entre los sectores. En realidad es parte de un proceso normal que se transita hasta que el agua decanta".

La noticia y los medios

A partir de la noticia de la renuncia de Wado de Pedro, por lo menos la única carta oficial que trascendió explicó que la información en los medios "no fue la mejor" porque es como si le hubieran echado "leña al fuego" y que no se sabe "si fue intencional o no, si fue para hacer daño tampoco".

El especialista en política manifestó que a pesar de la rosca política, "detrás de esto siguen siendo personas. Nosotros los pensamos como que cualquier situación de presión la pueden tolerar los políticos, pero son dirigentes políticos con trayectorias, y son grandes desgastes"

Pero aún con eso aclaró: "Creo igual que no hablamos de un rompimiento, ni desgranamiento de la coalición; si eso estuviera pasando o ya habría pasado o hubiera habido señales más claras en torno a ese rompimiento. Me parece que es un reacomodo de las cosas que estaban ahí y que se hicieron públicas" y concluyó: "Cuando se acomode el gabinete, la coalición todo seguirá su rumbo, esto es que es una prueba más del liderazgo de Alberto Fernández para que agarre el volante en lugar de estar compartiéndolo todo el tiempo”.