Qué es el carfentanilo: sustancia hallada en la cocaína adulterada

El Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires confirmó que la sustancia hallada en la cocaína adulterada que causó la muerte de al menos 23 personas era carfentanilo, un opioide usado en veterinaria para anestesiar animales de gran porte, tales como elefantes y osos.

Según explicó en FM 91.7 el especialista en toxicología Carlos Damin, en Argentina el uso de la sustancia mencionada "no está autorizado ni para uso veterinario ni para uso médico y se utiliza en algunos países, como Estados Unidos, para reemplazar al fentanilo. Es decir, cuando la gente compra como droga de uso el fentanilo, muchas veces viene adulterado con carfentanilo, que es más potente y produce un cuadro similar”.

Detalló también que el consumo de este analgésico provoca, en primer lugar, depresión del estado de conciencia: "La gente comienza como con sueño y termina con un coma y también tiene insuficiencia respiratoria. Empieza con falta de aire y termina con un paro respiratorio, que requiere de la utilización de un respirador artificial y, si no, sobreviene la muerte".

Carfentanilo: ¿cómo se detectó?

Si bien las pericias que buscaban determinar cuál fue el componente con el que adulteraron la cocaína fueron arrojando distintos resultados, con el correr de los días, Damin aseguró que desde un primer momento se supo que se trataba de un opioide, por la sintomatología de los afectados.

Frente a esto, los especialistas abordaron los cuadros de intoxicación con naroxona (antagonista de los receptores opioides), lo cual salvó a muchos que fueron tratados a tiempo.

El médico aseveró que la detección de carfentanilo no debe haber sido "una tarea sencilla", principalmente por la cantidad de opioides existentes y porque se trata de uno que no es legal en el territorio nacional: "No es frecuente de encontrar".

"Espero que sea como nos ha ocurrido con otras sustancias nuevas, como fue la cocaína rosa, que no sabíamos si estaba ingresando como droga para ser utilizada o fue una situación aislada. La verdad que el carfentanilo no es una droga que se utilice como una droga de uso en ninguna parte del mundo, se la utiliza para adulterar las drogas", agregó.

Drogas más consumidas en Argentina

Por último, el jefe de Toxicología del Hospital Fernández indicó que la droga más consumida en la Argentina es el alcohol, siendo la que más muertes genera: "En adolescentes, somos el primer consumidor de América. En ningún país de toda América los chicos de 12 a 17 años consumen alcohol como consumen los argentinos; el 54% de ellos consumen".

“Después le sigue la marihuana y el tercer lugar lo compiten la cocaína con las sustancias sintéticas", completó Damin.