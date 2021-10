Un productor formoseño decidió implementar una curiosa idea ante la falta de renovación en el gobierno provincial: ofrecer ayuda financiera a todos los formoseños que no tengan recursos para volver a la provincia para las elecciones del 14 noviembre.

Se trata de Francisco Paoltroni, un productor agropecuario de Formosa que ofreció pagar los pasajes a sus conprovincianos que viven en otras provincias y desean volver para votar en los próximos comicios legislativos en contra del gobernador Gildo Insfrán, quien ocupa su cargo desde 1995. En diálogo con El Interactivo (lunes a viernes de 13 a 14 por Facebook y YouTube de El Ciudadano), el productor explicó de qué trata su iniciativa nunca antes escuchada.

“Hace 3 años que vivo, trabajo e invierno en Formosa. He generado muchas fuentes de trabajo y conozco todo el potencial que esta hermosa provincia tiene. Pero vivimos en una trampa permanente, que no dejan que venga la inversión privada para generar trabajo. No hay posibilidad de trabajo privado, la gente emigra a otras provincias. Por eso llegó un momento en el que decidí contratar a una consultora para dimensionar cuántos eran los formoseños que se habían ido en 30 años, desde que Insfrán está en el poder. De ahí surgió que son 120 mil los formoseños que se fueron en busca de una mejor vida. En el mismo momento pregunté a la consultora cuántas de estas personas todavía votan en Formosa y no tendrían recursos económicos si quisieran venir a votar. De ahí surgieron estos 25 mil. Ahí se me ocurrió qué distintos serían los resultados electorales si esta gente se pudiera manifestar democráticamente con el voto. Es una trampa en la que vivimos.

-¿Cómo hace el formoseño que se quiere anotar porque no tiene dinero para ir a votar el 14 de noviembre?

-En las redes sociales, con el nombre de 'Paoltronif' en Instragam, Twitter y Facebook hay una placa donde dice si necesitás ayuda y querés venir a Formosa te ayudamos. Hay tres números de teléfono, es el call center que armamos para este motivo.

-¿Ha recibido amenazas por parte del gobernador o sus allegados?

-Te hacen llegar mensajes, a mí me han perjudicado en materia productiva, no han dejado que prosperen mis proyectos. Hasta que te das cuenta que es un plan de pobreza, de tener a la gente marginada. O sos empleado público o tenés un plan, eso te propone Formosa. Mata al emprendedurismo, la inversión porque ellos lo consideran los enemigos del modelo que ellos practican. Es triste y duro, porque es la trampa de la pobreza, la gente no puede salir de esa trampa y tampoco se lo puede juzgar de la forma en que votan. Realmente las necesidades son tremendas. Duele esta realidad, porque el potencial productivo de Formosa no tiene nada que envidiarles a las provincias más productivas de país. Entonces llega un momento en que hacés un quiebre mental.

-¿Ya tienen inscriptos?

-Sí, nosotros propusimos repatriar desde el 9 de noviembre, pero había gente varada. Trajimos a dos hermanos de Neuquén hace como 20 días, que se habían ido en auto a buscar trabajo y vivían de changas, dormían en el auto. Esos fueron los dos primeros repatriados.

-En Formosa ¿hay democracia?

-Es una democracia tramposa, porque la gente que vota es la que está en la trampa de la pobreza. Si vos hacés venir a esos 120 mil formoseños el resultado sería muy distinto, Insfrán no estaría en el poder hace años. Porque toda la gente que no quiso entregar su dignidad o no quiso arrodillarse frente al régimen se terminó yendo.

- Hay un video del intendente del Colorado que me trata de desagradecido y me invita a que me vaya de la provincia por esta acción patriótica, llamemoslé, que estoy haciendo. Me propuso a mí lo que se le viene proponiendo a todos los formoseños hace 30 años, si no te gusta andate.

-Cuando uno habla de régimen comprende que es como una suerte de dictadura. Esa democracia engañosa ¿sería como una dictadura de Insfrán y su gente?

-Por supuesto, los empleados públicos son todos rehenes, cobran sueldos de pobreza. El tractorista de un campo privado se gana 60 mil pesos, en una estancia, el tractorista de la municipalidad cobra 25 mil. Es indignante para la misma gente, pero si ellos se manifiestan los echan. Están todos sometidos. Hasta que ven otra realidad, la pandemia ayudó a esto, porque con la cobertura de 4G en todo el territorio la gente empezó a viajar con el teléfono y vio otras realidades en el país. Estamos viviendo el despertar del pueblo formoseño.