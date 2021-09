Por "el tema de su pareja" trans, le negaron alquilar un departamento

El drama que Thiago Leis y Emma Velasco vivieron en la búsqueda de su próximo hogar generó todo tipo de reacciones en las redes sociales. A través de Twitter, el joven de 27 años compartió un fragmento del chat que mantuvo con una amiga, quien hizo de intermediaria para ayudarle a alquilar departamento en el barrio porteño de Colegiales.

En la conversación se ve cómo ella le comunica que, por decisión de los propietarios, el acuerdo no llegará a concretarse por "el tema de su pareja", refiriéndose a Emma.

"No nos quieren alquilar por la transición de Emma. Siglo XXI", twitteó Thiago junto a la captura de pantalla de WhatsApp donde muestra la conversación. La pareja había decidido mudarse a Colegiales porque ahí, Leis estaría cerca del comité de la Unión Cívica Radical (UCR), donde milita.

Según comentaron a Télam, la negociación con los locatarios venía bien; habían acordado un precio razonable y hasta permitían mascotas, pero cuando Thiago comentó, a pedido de Emma, que ella es una mujer trans, el diálogo se cortó. Lamentablemente, y debido a un claro caso de discriminación por identidad de género, deberán seguir buscando departamento.

Después de compartir la foto junto a su denuncia en Twitter, la pareja recibió el apoyo de mucha gente ante la indignante situación; no obstante, también hubo quienes se ensañaron con Emma, quien terminó silenciando las notificaciones de su celular. "Lo que no me gusta de todo esto es la cantidad de cosas horribles que he tenido que leer, como que sólo me victimizo o que estoy desviada. No puedo creer que la gente viva en burbujas" relató la joven de 23 años.

Con la repercusión que el conflicto tuvo en redes sociales, Thiago aprovechó para enviar un mensaje a todas las personas que sean propietarias: "Lo único que queremos es vivir en paz, cumpliendo con todas las reglas".

Desde el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) aseguran que durante la pandemia se ha registrado un aumento de casos de discriminación en alquileres por cuestiones de género, orientación sexual, color de piel, lugar de origen, etc. Asimismo, desde el organismo sostienen que "nadie puede rechazarte la posibilidad de alquilar justificándose en esas cuestiones"

El organismo brinda asistencia gratuita todos los días de 9 a 19 horas; también por teléfono, comunicándose al 168, por WhatsApp al 1164921079 ó 1161853968 y por mail al 0800@inadi.gob.ar.