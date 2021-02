Por cesárea, un varón trans dio a luz esta semana a su hijo Facundo

El Hospital Santojanni, ubicado en Ciudad de Buenos Aires, fue el escenario del parto que hoy es festejado por la comunidad trans del país. Acompañado de su pareja Hannah Palacios (44), también trans, Franco espera a mañana para recibir el alta tras la internación por la cesárea. Como persona gestante amparada por la ley IVE, el joven tomó la decisión de tener un hijo con su novia y para ello debió suspender el tratamiento hormonal que venía cumpliendo desde hace cinco años. Esto le permitió volver a generar óvulos y menstruar.

"Estamos muy pero muy felices, nos cambió la vida, es una emoción que no tiene palabras" declaró a Telam la madre de Facundo. Además, Hannah aseguró que ambos van a ver a su hijo a neonatología 3 o 4 veces por día y que están pensando en el las 24 horas: "Nos cambió la vida". Sin embargo, admitió que el trato recibido en el hospital no fue el que hubiesen deseado ya que, según detalló, miembros del personal no respetaron sus identidades de género. "Sigue habiendo mucha discriminación hacia nosotros, más con Franco, que lo trataban de ella todo el tiempo" relató. Sí rescató el buen trato del equipo de neonatología del hospital.

Según había relatado Franco en una entrevista a Télam en diciembre, Facundo fue gestado de manera natural "como haría cualquier pareja cisgénero". En este sentido, aseguró que si su decisión de tener un hijo hubiera sido junto una mujer cisgénero deberían haber apelado a la fertilización asistida, pero su enamoramiento hacia Hannah fue el inicio de la voluntad de ambos por formar su familia.

En un contexto de poca aceptación y gran cantidad de prejuicios percibidos por parte de la pareja, fueron diversas organizaciones y asociaciones de disidencias de género las que dieron apoyo y acompañamiento a Franco y Hannah a lo largo de estos meses. "Quiero agradecer a mi familia, a casa Trans, a la FALGBT y a ATTTA por la buena onda que nos brindaron, por el aliento que nos dieron; y al equipo de neonatología, donde la atención es buenísima" expresó Hannah.