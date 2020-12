Polémico reclamo del sindicato de choferes a Mirtha Legrand

La casa de Mirtha Legrand se vio envuelta en un polémico reclamo por parte del sindicato de choferes particulares. El mismo tendría que ver con que, en el mes de julio, la diva de los almuerzos recibió una carta documento en la que se reclamaba una deuda por el porcentaje del salario de su chofer.

Según se supo en ese entonces, la cifra por aportes estaba cercana a los $400 mil. Así, este martes en la intersección de las calles Avenida Del Libertador y Scalabrini Ortiz, una gran cantidad de autos pertenecientes a este gremio se agruparon para manifestarse por la situación. Por lo informado, tanto el secretario general como el delegado quisiera ingresar al domicilio con el fin de llevar adelante una inspección sindical por condiciones de trabajo.

Denuncian desde el sector que las condiciones de los choferes que trabajan para la familia Legrand no son las mejores y que no están inscriptos ni tampoco realizan aportes correspondientes.

En declaraciones a la prensa, la abogada de la Chiqui, Mariana Gallego, negó las versiones por parte del gremio y aseguró que el conductor personal de Legrand tiene todos los aportes al día. A su vez, detalló que "esto no se trató de ningún allanamiento. No hay ninguna orden judicial. Es un sindicato que no tiene personería y quiere conseguir de alguna manera por prensa lo que no está consiguiendo en la Justicia. La señora Mirtha Legrand tiene perfectamente registrado a su chofer, se pagan sus aportes, su salario, la cuota sindical, se hace todo de manera perfecta. Pero esa gente hace esto para llamar la atención".

Incluso, hace un tiempo atrás, también StoryLab (productora pertenenciente a Nacho Viale y nieto de la Chiqui) recibió una carta documento con el mismo reclamo. En este caso, la suma era mucho más elevada: $4.8 millones.

"Dada la información que se encuentra circulando en diferentes medios, negamos rotundamente que tanto la Señora Mirtha Legrand como STORYLAB S.A. deban suma alguna al Sindicato de Choferes Particulares", dijo a través de un comunicado la dicha empresa en su momento.

La respuesta de StoryLab

A los pocos minutos que la noticia comenzó a trascender en los medios de comunicación, desde la productora StoryLab, pertenenciente al nieto de Mirtha Legrand, emitieron un comunicado explicando lo sucedido y negando que los choferes se encuentren en la situación que denuncian desde el gremio.

El comunicado completo:

"Dada la información que se encuentra circulando en diferentes medios, negamos rotundamente que tanto la Señora Mirtha Legrand como STORYLAB S.A. deban suma alguna al Sindicato de Choferes Particulares.

Tanto la Sra. Mirtha Legrand como la productora STORYLAB S.A. cumplen con todas las obligaciones conforme la normativa aplicable respecto de sus empleados, tanto laboral, previsional como impositiva.

Respecto al supuesto allanamiento en la casa de la Sra. MIRTHA Legrand, el mismo nunca existió. Su chofer se encuentra registrado a partir del inicio de su actividad como chofer, dentro de la categoría correspondiente conforme el convenio colectivo que corresponde al giro comercial de su empleadora, y desde la mencionada fecha percibe su remuneración en base a las paritarias vigentes del sindicato que lo representa conforme CCT 57/89, en el cual está incluida la categoría de “CHOFER”. (007984)

Sin perjuicio de lo expuesto, además cabe mencionar que el Sindicato de Choferes Particulares no existía a la fecha de su contratación.

En cuanto a STORYLAB S.A., productora de los ciclos "Almorzando con Mirtha Legrand" y "La Noche de Mirtha" cumple con todas las obligaciones y derechos de sus empleados, tal cual lo establece la ley. La misma es una empresa productora del sector audiovisual y por ende su actividad se encuentra comprendida dentro del Convenio Colectivo correspondiente al SATSAID, y todos sus empleados se encuentran trabajando bajo las categorías que el convenio colectivo correspondiente determina, cumpliendo a la fecha con sus obligaciones laborales, previsionales e impositivas de forma correcta.

Resulta del caso aclarar que el domicilio de una persona es inviolable, siendo un derecho reconocido por la Constitución Nacional, por lo que el intento de acceder al mismo, y pretender requisarlo sin orden judicial ni derecho alguno, constituye un grave delito que será denunciado.-

Por lo expuesto, la Sra. Mirtha Legrand ha dado instrucciones a su letrada apoderada, Dra. Mariana Gallego a fin de promover denuncia penal contra las personas relacionadas en los hechos, ante la posible comisión de los delitos de hostigamiento, extorsión y amenazas.-

Atte,

STORYLAB S.A."

La situación similar que vivió Susana Giménez

Durante el 2020 la conductora Susana Giménez también afrontó una situación parecida a la ocurrida en el domicilio de Mirtha Legrand. De hecho el conductor que supuestamente estaría involucrado se llama Marcelo, como en el caso de la abuela de Juana Viale. En el caso de Giménez, el reclamo era por aportes patronales con una suma de $3.6 millones.