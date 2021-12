Pizzi: "Si viene lo de Europa no la vamos a pasar bien"

Una nueva variante del SARS-CoV-2 tuvo lugar en el continente sudafricano y muchos son los países que volvieron a implementar restricciones para evitar que la positividad aumente. Por su parte, especialistas aconsejan no dejar de lado los cuidados individuales e indican que Ómicron ha causado ya algunos inconvenientes en el viejo continete y que "si viene lo de Europa no la vamos a pasar bien".

En el programa El Interactivo -que se emite por Facebook y YouTube de El Ciudadano de lunes a viernes a las 13- el infectólogo y profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, Hugo Pizzi, expresó: “Estamos inmersos en pandemia y nos hemos relajado lo que no ha sido bueno".

—¿Hay que temerle más a Delta o a Ómicron?

—La nueva variante de Sudáfrica, se conoce por lo que hemos podido hablar con los rusos, la gente de Holanda, brasileros, es muy contagiosa, pero no tiene la letalidad y el impacto orgánico de las otras. Eso tranquiliza mucho, de todos modos tenemos que ir haciendo la argumentación clínica.

“Por lo tanto, yo aconsejo que volvamos a tener todos los cuidados que hemos aprendido: el barbijo y lavarse las manos principalmente, porque la pandemia sigue, estamos inmersos en pandemia, nos hemos relajado demasiado y no ha sido bueno. Delta está circulando y Europa está colapsada por eso. Todo lo que sucede en Europa es la antesala de lo que puede suceder acá y esto quiere decir que podemos tener un problema serio".

— Especialistas en medicina expresaron que no hay que preocuparse tanto por Ómicron, porque es una variante que no traería problemas respiratorios, sino cefaleas, dolores musculares, no así como con Delta que sigue haciéndose fuerte donde hay mucha población vacunada ¿Esto es así?

—Lo que hay de cierto es que realmente es muy contagiosa, más que Delta, pero no tan impactante. De todos modos, cuando nosotros tenemos un caso el protocolo es el mismo para todos. Lo que nos ha mostrado esto y ha desnudado una realidad incontrastable es que África no tiene vacunación, excepto los países de Sudáfrica donde pueden tener un índice más elevado.

La importancia del cuidado propio

A pesar de que los científicos investigan la protección de las vacunas sobre la nueva variante destacó que "todos nuestros esfuerzos tienen que estar centrados en el cuidado".

En este sentido, el entrevistado comentó que en la provincia de Córdoba, "se desarticularon dos fiestas clandestinas; una en una carpa de circo donde había 2300 personas y otra de mil personas", en donde no había controles.

"Han cerrado aeropuertos en Europa para que no vengan las personas y nosotros tuvimos un error con unas personas, que lo primero que tienen que saber para tener el cargo que tienen es geografía e idioma. Pareciera que no tenían nada de eso, porque confundieron un barco de mil y pico de personas que provenía de un sitio que no era conveniente", sostuvo sobre el buque Hamburg que procedía de Cabo Verde.

Sobre lo que podría pasar en los próximos meses indicó: “Estamos en una situación donde tenemos que tener todas las luces encendidas y ser responsables. Es difícil imaginar marzo o abril sin restricciones y con una nueva ola".

Y concluyó: "Si viene lo de Europa no la vamos a pasar bien. Países que tienen infraestructura sanitaria superior a la nuestra, que tienen una educación cívica muy superior a la nuestra y no la pasan bien".