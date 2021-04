Petroleros lanzan un paro nacional en reclamo de mejoras salariales

El Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas de Cuyo y el Sindicato de Petroleros Privados de Cuyo lanzaron un paro total de actividades y producción por tiempo indeterminado, tras no lograr un aumento salarial del 30%, correspondiente a la paritaria salarial del 2020.

La medida de fuerza se extiende a nivel nacional ya que todos los gremios del país se sumaron al reclamo que comenzó este miércoles por la tarde, luego de que las cámaras empresarias se negaran a negociar el incremento.

Esta tarde los secretarios generales de todos los sindicatos petroleros del país llevaron adelante una reunión en Buenos Aires con la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH) y la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (CEOPE), y luego del rechazo al pedido acorde para igualar la inflación del 45% del año pasado, decidieron paralizar la producción en todos los yacimientos.

En ese sentido, Julián Matamala, secretario general de Jerárquicos de Cuyo, habló con El Ciudadano y dio detalles al respecto.

"Nosotros estamos parando desde las 19. Es un paro a nivel nacional, tanto jerárquicos como privados, nos sumamos y decidimos hacer la medida de fuerza”, comenzó Matamala.

“Pedimos que nos dieran un 30% de la paritaria del 2020 y de ahí esperar hasta octubre para acordar la paritaria 2021 y cómo las cámaras nos dijeron que no, vamos a paro”, manifestó.

Y continuó: "Nos están largando a conciliación obligatoria, esto es por tiempo indeterminado porque nosotros venimos negociando desde hace un mes y medio, con el tema de las cámaras.

“Ahora hicimos la propuesta a todos los secretarios generales con las cámaras y le dijeron que nosotros queríamos el 30% de aumento para todos los trabajadores para el año 2020. Y en agosto juntarnos y seguir negociando el tema del 2021”, sostuvo Matamala.

Por último, el secretario general advirtió: "Estamos parando todos los yacimientos. Si no llegamos a lograr un acuerdo, va a tener consecuencias importantes; entonces creo que ahora las cámaras no están haciendo las cosas como se deben hacer para llevar adelante esto. No nos tiraron ni una propuesta, dijeron directamente que no y por eso se tomó la iniciativa de esta medida".