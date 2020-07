Sin duda alguna que los argentinos están totalmente cansados del aislamiento social, preventivo y obligatorio ocasionado por la pandemia del coronavirus.

Si bien siempre fue así, las redes sociales en esta pandemia han sido el lugar preferido de muchos usuarios para descargarse por todo lo que viven, opinar, criticar y hasta divertirse unos con otros mientras no podían hacer otra cosa que estar en sus casas. Pero este jueves, casi llegando a la noche, se dio una tendencia en la red social del pajarito que "destapó una olla" que nadie quería, o mejor dicho un tema que nadie quería tocar.... Sí, hoy fue tendencia la palabra "garchar".

Efecto pandemia: la tendencia en Twitter que enloqueció a los argentinos

Claramente que si uno piensa en el motivo por el cual fue tendencia la palabra "garchar" en Twitter no demoraremos en darnos cuenta que tiene que ver con algo que no se puede hacer por la necesidad de estar en nuestras casas, aislados. Pero esa simple palabra fue el motor de miles de memes, risas, cargadas y que tuvo otra explosión de diferentes temas para comparar como la política, el fútbol, etc.

Con más de 100 días de cuarentena y pensando mayormente en la cuarentena estricta que se lleva adelante en la provincia de Buenos Aires, muchos ya "olvidaron" lo que es reunirse con amigos, acudir a bares y mucho más lo que es ir a hoteles alojamientos, comúnmente conocido como "telos".

La tendencia generó miles de reacciones, comentarios e imágenes que fueron el motivo por el cual las redes ardieron y a la vez divirtieron a miles de personas. Te dejamos algunos de los tuits que generaron carcajadas en la web, o al menos los que son publicables. La gran mayoría relacionados al fútbol y por supuesto las cargadas políticas no pudieron faltar:

Los simpson no podían faltar por lógica: