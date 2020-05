Marcado pesimismo sobre la recuperación de las empresas tras el aislamiento

Pequeñas, medianas y grandes empresas de la Argentina, muchas de ellas de Mendoza, indican que las medidas dispuestas por el Gobierno nacional en plena cuarentena por la pandemia de COVID-19 son insuficientes. El alto porcentaje (83%) fue el resultado de un importante trabajo vía online que realizó en detalle el IAE Business School, escuela de negocios de la Universidad Austral, algo que fue coordinado al mismo tiempo con centros de estudios de otros países de Latinoamérica, alcanzando a más de 1.283 empresarios.

El trabajo, al cual tuvo acceso exclusivo El Ciudadano, indica en sus considerandos: “Frente a la pandemia de COVID-19 que estamos atravesando mundialmente, nos comunicamos con empresarios quienes se expiden sobre sus perspectivas frente a la coyuntura, sus principales preocupaciones con respecto al brote de COVID-19 y su adaptabilidad a esta pandemia. Uno de los datos que arrojó esta encuesta fue el nivel de desaprobación de los empresarios en relación a las medidas tomadas por cada uno de sus gobiernos para atenuar el impacto de la crisis provocada por la pandemia”.

Otro dato a tener en cuenta del sondeo lo refleja la disparidad de criterio de empresarios argentinos con, por ejemplo, sus pares uruguayos. Ahí la escueta opinión señala “sobre qué iniciativas están considerando en sus empresas para capear la crisis, en Uruguay las iniciativas más mencionadas fueron ajustes en los costos no laborales (50,3%), ajustes en el servicio o producto (48,3%), el pase a seguro de paro (42,8%). Preocupantemente, un 17,3% analizó iniciar un procedimiento preventivo de acreedores. En la Argentina, en cambio, se buscó mucho más cuidar las fuentes de trabajo y el grueso del ajuste pasó por los costos no laborales y por la creación de fuentes alternativas de ingresos (como el lanzamiento de nuevos productos, (40,7%). Solo el 6,5% analizó los procedimientos preventivos”.

Los empresarios argentinos quieren ver la luz en junio

Sobre el sondeo, El Ciudadano entrevistó al profesor del IAE Business School, Escuela de Negocios de la Universidad Austral, Roberto Vassolo. Lo primero que se le preguntó es ¿por qué el 83% de los empresarios considera insuficientes las medidas tomadas en cuarentena por el gobierno nacional?, a lo que respondió: “Este porcentaje no sale de preguntas cerradas, sino de comentarios que dejan en la web. En esto último hay dos características claras y contundentes: que las medidas no alcanzan y que no llegan".

"El claro ejemplo es lo que ha sucedido con los famosos créditos bancarios, que cuando el empresario va la entidad no lo da. Lo otro es que las medidas no alcanzan, porque cuando dicen que no van a cobrar los servicios se los cobran igual. Durante la parálisis de la cuarentena, la mayoría de las empresas paralizadas no utilizaron los servicios de agua, gas y luz, sin embargo, los tuvieron que pagar. Pero hay algo más fuerte de este 83%, que indica que la caída es tan grande que todas las medidas anunciadas no alcanzan a compensar y mucho menos ese nivel de caída. Además de las medidas asumidas para achicar costos no laborales o hacer otras cosas para crecer no compensan ese nivel de caída a punto tal que los deja tremendamente asfixiados”.

–¿Qué universo abarcó la encuesta?

–El universo en el que se hizo la encuesta es en base a respuestas que dieron titulares de empresas de todo tipo y de todo tamaño. La misma se hizo por Internet por medio de la Universidad Austral y por la misma vía hubo fluido intercambio con universidades de Uruguay, Chile, Colombia y México.

–¿Se tuvieron en cuenta empresas pymes y las fuentes de trabajo?

–Más de la mitad de quienes respondieron eran pymes. En el detalle es que había micro, medianas y grandes empresas. A estas últimas se les consultaba el estado laboral de sus empleados, mostrando capacidad de más de 500 trabajadores.

–¿Se pudo detectar el daño producido por la parálisis y en qué tiempo de podrían recuperar?

–En general, el daño es muy grande. Por el sondeo pudimos escuchar que los empresarios se tomaron un tiempo hasta finales de este mes de mayo, tiempo que consideran que si no ven la luz, avisan que tomarían medidas muy drásticas. Es una heurística que han hecho sobre un tema muy grave, porque consideran que la recuperación será muy lenta porque los empresarios delataron que han consumido toda su capacidad de deuda y de igual modo están consumiendo gran parte de sus ahorros. La estimación del daño es bien compleja, porque depende de muchos otros elementos, por lo que no le podemos pedir a esta encuesta que no otorgue esa información, por eso no se espera para nada una rápida recuperación. Sin lugar a dudas, la misma será muy lenta.

"Las medidas no alcanzan y las que anunciaron no llegan. El claro ejemplo es lo que ha sucedido con los famosos créditos bancarios, que cuando el empresario va, la entidad no lo da”, Roberto Vassolo, profesor del IAE Bussines School, Escuela de Negocios de la Universidad Austral.