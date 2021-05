Macri se vacunó en EEUU contra el COVID-19 y generó polémica

Los argentinos que tienen poder adquisitivo y cuentan con la posibilidad de poder viajar para colocarse la vacuna en otro país, es algo que sucede con mayor frecuencia, más en el ámbito de la política y el espéctaculo. En esta oportunidad fue el expresidente Mauricio Macri quien contó que se inoculó.

De viaje por Estados Unidos, Macri contó en sus redes sociales que se aplicó la vacuna de Johnson & Johnson y aprovechó para cuestionar el plan de vacunación del Gobierno argentino.

El ex mandatario dijo que la aplicación de la vacuna la recibió durante un viaje que hizo al país del norte en la última semana.

"Estando en EE.UU. pude comprobar que las vacunas se aplican en cualquier lado, desde las playas hasta los centros comerciales, e incluso en las farmacias. Yo mismo me he podido aplicar en una farmacia la vacuna monodosis de Johnson", contó Macri.

Además, advirtió que "la pandemia expuso la voluntad de muchos gobiernos de manipular el sistema para buscar la impunidad y perpetuarse en el poder (generalmente ambas cosas vienen juntas)".

Macri había prometido que no se vacunaría hasta "que el último de los argentinos de riesgo y trabajadores esenciales" haya recibido la inoculación, dejó aquella promesa atrás y decidió inocularse.

"Ante las reiteradas consultas sobre si me he vacunado, quiero aclarar que no me di ninguna vacuna contra el coronavirus y tampoco lo voy a hacer hasta que el último de los argentinos de riesgo y trabajadores esenciales la haya recibido", había posteado Mauricio Macri el 21 de febrero de este año pero solo tres meses después, decidió no esperar.

En los Estados Unidos se aplicaron más de 257 millones de vacunas contra el coronavirus, 151 millones de las cuales fueron vacunadas con la primera dosis y 112 millones con dos.

La aplicación de la vacuna de Johnson & Johnson, llamada Jensen y de aplicación única, había sido interrumpida en los Estados Unidos a mediados de abril durante cerca de una semana.

Finalmente, las autoridades norteamericanas renovaron el permiso de aplicación, aunque pidieron que al realizarse se le informe a los receptores sobre una baja posibilidad de que se formen "raros coágulos".

En las últimas semanas, gracias a la abundancia de vacunas y la cantidad de personas en los Estados Unidos que se rehúsan a recibirlas, en ese país aplican en forma gratuita inyectables a extranjeros, por lo que aumentaron los viajes de a ese país de argentinos, sobre todo al estado de Florida, con el fin de ser inoculados contra el Covid-19.