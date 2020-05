Los mejores dibujos para frenar el coronavirus

Con el aporte de los principales dibujantes del país, el Gobierno nacional lanzó “Cuidarte es Cuidarnos: 10 cuidados ilustrados contra el coronavirus”, una acción de concientización en el contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia.

La iniciativa es una acción conjunta organizada e ideada por la Secretaría de Medios de la Nación, con la participación de los ministerios de Salud y de Cultura, y cuenta con los dibujos de de los artistas Quino, Meiji, Lunik, Daniel Paz, Maitena, Altuna, Sendra, Langer, Isol, REP, y Daniel Santoro y Olivetti.

Sus ilustraciones pudieron verse este domingo en todos los diarios y portales del país y en las redes sociales, pero que además serán distribuidas en formato cuadernillo para que cada hogar argentino pueda acceder a estas recomendaciones.

Estos ilustradores "pusieron a sus personajes más entrañables al servicio del cuidado de la salud de las argentinas y los argentinos", se destacó en un comunicado.

#CuidadosIlustrados es el hashtag que convoca esta campaña que busca concientizar a la población sobre los principales cuidados recomendados por las autoridades sanitarias.

La tira de dibujos, cuyas imágenes con las diez recomendaciones forman parte de una secuencia, apta para gráfica y para video, comienza con Malfada, el personaje creado por el humorista gráfico Quino en la década del setenta, siempre preocupada por la humanidad y la paz mundial, triste frente a un mundo que se ve atravesado por una venda, herido, y sigue con otros, creación de los artistas que participan de la campaña.

Las recomendaciones reflejadas en los dibujos:

1. Lavate las manos con jabón frecuentemente



2. Estornudá y tosé en el pliegue del codo;



3. No te toques la cara



4. Limpiá los objetos de uso cotidiano



5. Ventilá todos los ambientes cada día



6. No compartas el mate, la vajilla ni los cubiertos



7; Si tenés que salir, usá barbijo casero y mantené la distancia entre personas



8. Si tenés fiebre con tos, con dolor de garganta o dificultad para respirar, consultá telefónicamente al sistema de salud



9. Informate con fuentes confiables. No difundas noticias falsas



10. Sé solidario, ayudá a quienes lo necesiten con sus compras diarias o trámites digitales.