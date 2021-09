El coronavirus afecta de diversas maneras a las personas. Están quienes desarrollan la enfermedad grave y quienes la padecen como un simple resfrío. Al respecto, un reconocido especialista advirtió sobre los efectos de una alta carga viral en los pulmones y su incidencia en la mortalidad.

En diálogo con FM 91.7, el neumonólogo José Manuel Viudes sostuvo que la carga viral está vinculada con la cantidad de receptores que tienen los pacientes, los que a su vez están “muy expresados en los pacientes inflamados”.

En ese caso, la vejez es una causa de inflación natural, ya que “es la forma que tiene el cuerpo para poder desandar el camino”

También tienen muchos receptores aquellos con sobrepeso, EPOC, fumadores, o enfermedades crónicas. “Entonces, el virus encuentra un lugar óptimo para desarrollarse en ellos y eso se ve reflejado en mayor mortalidad”, resaltó el profesional sanitario.

“La única cosa buena de este virus es que viene a mostrarnos qué pacientes van a tener riesgo de acá a diez años a desarrollar enfermedades inflamatorias vasculares, por ejemplo, los que harán un ACV, un infarto, una ruptura de miolema abdominal o desarrollar Alzheimer”, sostuvo Viudes.

Más allá de este panorama, el neumonólogo aseguró que busca “mirar el vaso medio lleno” y que aquellas personas que se inflamaron mucho es porque “no hicieron las cosas bien”. Sin embargo, la medicina brinda una nueva oportunidad para “cambiar el estilo de vida, porque acaba de demostrarse que el virus atacará y será más severo a los que estén más inflamados”.

“El mayor oxidante que tenemos es el cigarrillo, tiene más de cien sustancias inflamatorias y tóxicas a nivel circulatoria y sistemática. Así que, en este contexto, es increíble que sigamos fumando porque también se demostró que los fumadores tienen el doble de receptores ACE2 que los no fumadores”, enfatizó.

La Delta y la ‘barra brava de Boca’

El referente sanitario indicó que la variante Delta tiene una mutación “muy interesante”.

“En la mayoría de los virus hasta la Delta, una persona contagiaba hasta tres. Después, las variantes de preocupantes antes de la Delta que son Alfa, Beta y Gama, una persona contagiaba a cinco”, explicó el neumonólogo.

En ese sentido, dijo que una persona con la variante Delta puede llegar a contagiar a otras diez porque “tiene más carga viral en la vía superior: nasal y bucal”.

Al respecto, refirió que “lo interesante” con esta variante es que, a pesar de que la persona esté vacunada, la carga viral que tendrá es la misma que una no inoculada. “O sea, logró que el aparato superior respiratorio no la reconozca claramente, no termine de matarla y haga que el paciente sea muy contagioso”, explicó.

Para ejemplificar la acción de la Delta, Viudes caracterizó al virus como “la barra brava de Boca que quiere llegar a la Bombonera”, mientras que el aparato inmunológicos es “la policía de Buenos Aires”.

“Lo que lograron las variantes anteriores es que la barra brava de Boca vaya en un colectivo muy rápido y la policía no los alcance y atraviese distintos lugares y termine llegando a la cancha, pero en la cancha está el sistema de huella digital donde leen el prontuario y ahí no pudieron entrar”, resaltó.

Y agregó: “La cancha de Boca sería el pulmón, llegaba muy poca gente de la barra brava a entrar al pulmón por esta barrera”.

Sin embargo, sostuvo que el problema con la Delta es que “alteró una encima y logra que el detector de huella digital de la entrada de la cancha de Boca no funcione y entonces entran mil barras, a diferencia de la variante anterior que entraban de a una y eso hace que el pulmón se llene de carga viral más alta”.

El tratamiento contra el asma y el COVID

El neumonólogo dijo que junto a otros profesionales se realizó un consenso a nivel mundial donde detectaron que los pacientes asmáticos que estaban tratados con corticoides inhalados, sustancias que desinflaman el pulmón preventivamente, “les fue doble mejor que a pacientes de la misma edad y sexo sin usar corticoides inhalados”.

“Quiero decir que encontramos un arma para el COVID. El corticoide inhalado, a largo plazo, disminuye los receptores ácidos y la inflamación pulmonar. Entonces el tratamiento del asma terminó siendo un tratamiento para el COVID grave y así lo estamos haciendo”, resaltó.