La "medida" de Felipe Solá que el Gobierno salió a desmentir

Mientras se espera el anuncio oficial sobre la restricción de viajes desde y hacia Brasil y otros países y la confirmación de que todos los argentinos que ingresen al país deberán pagar el hisopado, este jueves surgieron más novedades de la mano de Felipe Solá. Sin embargo, no todo sería como lo indicó el Canciller argentino.

En diálogo con El Destape radio, el funcionario reiteró que el Gobierno "desaconseja que la gente salga" del país y remarcó que "el problema no es salir, sino volver a entrar" debido a la evolución de los casos de Covid-19 en Argentina y todas las medidas que analiza el Ejecutivo para, en lo posible, evitar un fuerte impacto de la segunda ola.

A su vez, el titular de Cancillería destacó que están cerradas las fronteras con Uruguay, Paraguay y Bolivia y que el único lugar de entrada es Ezeiza. Sin embargo generó confusión al decir que "existen restricciones para los argentinos o residentes que entren, quienes tienen que traer PCR realizados en laboratorios autorizados, y si llegan a tener Covid-19 tendrán que pagarse un hotel".

A raíz de tales dichos, desde el Gobierno salieron a desmentir a Solá y aclararon que "todavía no está definido" lo que el canciller dio por confirmado. En este sentido, "la medida está bajo análisis y no hay una definición sobre el tema", señalaron desde Casa Rosada. Es decir que aún no es oficial que los argentinos deban pagar su hotel al regresar al país.

Esta no es la primera vez que desde el Ejecutivo tienen que aclarar las palabras del funcionario. Lo que sí es cierto es que el Gobierno viene trabajando en una serie de medidas para reducir y frenar el aumento de contagios lo antes posible. Entre ellas, de acuerdo a la reunión de esta semana, entraría la restricción drástica de vuelos a partir del fin de semana largo de Semana Santa para bajar "fuertemente" el ingreso desde el exterior.

También se habló de restricciones en la circulación por franjas horarias, aunque no es oficial, y se descartaría volver al confinamiento.