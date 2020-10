La mayoría de los argentinos defiende la propiedad privada

Es el porcentaje que arrojó un nuevo sondeo que elaboró la empresa Giacobbe y Asociados SA, donde también se pudo comprobar el alto nivel de rechazo que tiene la gente sobre el poder político que gobierna el país, a punto tal que un 53% de ciudadanos quiere que el Frente de Todos pierda las elecciones.

Porcentajes que se acrecientan cuando se trata la economía, la imagen de los principales referentes políticos y hasta la opinión de lo que la gente cree por donde pasa el poder real de gobernar la nación.

El trabajo al cual tuvo acceso El Ciudadano, indica como tema destacado que, “el 72% de los encuestados indica que deben ser desalojados aquellos que toman tierras ilegalmente. Del otro lado, existe igual cantidad (13%) de gente que cree que no se debe desalojar, y gente que no sabe qué pensar. Las mujeres parecen menos afectadas que los hombres al desalojo, al igual que las edades más jóvenes y las familias con menores ingresos. En cuanto a pertenencias ideológicas, la mayor parte de ese 13% está sostenida por kirchneristas y peronistas”.

Para profundizar más los datos aportados por el interesante informe, nuestro diario entrevistó al director de la empresa, Jorge Giacobbe y se preguntó sobre lo que muestra el sondeo: “Nuestro último estudio muestra que hay variaciones mínimas en las imágenes de la dirigencia. Es decir, que en la agenda pública hay mucho ruido y en las imágenes hay pocas nueces. Alberto Fernández está cada 15 días subiendo un puntito bajando dos puntitos, comportándose de esa manera se nota una oscilación de 36 puntos de imagen positiva, frente a los 53 o 55 puntos de imagen negativa. La imagen de Alberto es igual que Cristina que está en los 30 y 31 puntos de imagen positiva, con 60 puntos de imagen negativa”.

Jorge Giacobbe de Giacobbe y Asociados SA.

–¿Se le preguntó a la gente sobre otros políticos?

–Sí, y sobre imágenes de otros dirigentes, encontramos estable la de Rodríguez Larreta, con 40 puntos de positiva, frente a 25 puntos de imagen negativa. Debo aclarar es el que menos imagen negativa tiene, como así también reconocer que quien tuvo variaciones en los últimos 15 días fue Mauricio Macri con esa vuelta a la política, las notas de prensa que ha que ha realizado y todo ese ruido le generó una suba de apenas 3 puntos de imagen positiva.

–¿Qué notó de la gente sobre la pandemia?

–Sigue cayendo la aprobación de las extensiones de la cuarentena, si tomamos en cuenta que en marzo la aprobación de la cuarentena fue del 85%, hoy bajó al 30%, por lo que la cantidad de gente que está en contra de seguir extendiendo la cuarentena ya alcanza el 58 % del electorado.

–¿Qué dice la ciudadanía sobre las elecciones del próximo año?

–En cuanto al clima electoral, en términos genéricos, porque no sabemos todavía cuál es la oferta sin conocer los candidatos, notamos en nuestro sondeo que la cantidad de población que quiere que el Frente de Todos ganen las elecciones ronda el 32 % y 33 %. Mientras, que el número de personas que quiere que el Frente de Todos pierda las elecciones oscila entre el 51%, 52% hasta el 53%.

Pesimismo sobre plan económico y rechazo a las usurpaciones

–¿Qué dice la gente sobre la economía del país?

–Mire, esto es lo destacable, la mayor parte de los argentinos, es decir el 62% cree que el Gobierno no tiene ningún plan económico y que van improvisando. Mientras que el 27% cree que el Gobierno tiene un plan económico claro y definido, sobre un 8% que cree que el Gobierno tiene dos planes, uno que vendría a ser el de Alberto y otro que vendría a ser el de Cristina que entran en conflicto entre sí, por eso el conflicto entre Alberto y Cristina las opiniones se vuelcan hacia el lado de Cristina, allí el 35% de los argentinos cree que Alberto es el que está tomando las decisiones en el Gobierno y el 57% cree que las decisiones las está tomando Cristina.

–¿Y esto qué crea?

–Vemos que el nivel de desconfianza sobre la dirección de la dirigencia política en general aumenta enormemente. En ese sentido, el 55% de los argentinos no tiene nada de confianza de la dirigencia, contra 24% que tiene mucha confianza y 18% que tiene algo de confianza. Es un punto que se siente mucho el clima de la calle con la desesperanza y en la desazón de todos los argentinos.

–¿La gente marcó posición de lo que está ocurriendo con las usurpaciones de campos?

–En cuanto a las tomas ilegales, tenemos números interesantes y contundentes que indican que el 72% de los argentinos considera que hay que desalojar las tomas ilegales. Frente a un 13% que dice que no hay que desalojar y otro 13% que dice que no lo sabe. Y aquí viene otro aspecto no menor y sobresaliente, ese 13% que dice que no hay que desalojar es mucho menos que el 35% que Cristina ha tenido siempre como base electoral y también es muy diferente al 48% que Alberto y Cristina han sacado de las elecciones, es decir que, en este tema, como en algunos otros que han sido polémicos y que han sido irritantes como propuestas para los argentinos, el kirchnerismo está bombardeando incluso a su propio caudal electoral.