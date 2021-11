Corría una maratón, sufrió un infarto y lo salvaron con RCP

El último fin de semana se corrió la media maratón de Mar del Plata. durante el evento, uno de los participantes, de 56 años, sufrió un infarto y fue salvado gracias al rápido accionar de una persona que le practicó RCP.

En el programa El Interactivo -que se emite por Facebook y YouTube de El Ciudadano de lunes a viernes a las 13- el director del SAME Mar del Plata, Juan Di Matteo dio detalles sobre el hecho.

“Yo creo que héroe es una palabra bastante grande, un héroe para mí tiene que ver con un combatiente de Malvinas. Nosotros trabajamos desde el punto de vista profesional, nos capacitamos para esto. En el momento que hay que activar, ayudar a alguien tenemos que estar preparados".

Di Matteo estaba en el lugar y en el momento indicado, cuando a pocos metros de la meta, uno de los corredores se descompensó. El rápìdo accionar del socorrista ayudó a que el hombre se recobrara.

"En realidad nosotros como SAME estábamos colaborando desde el punto de vista la coordinación", explicó.

Con respecto a la secuencia, sostuvo: "Yo estaba en la llegada, esto ocurrió a unos 300 metros, un hombre de 56 años sufrió un paro cardíaco, me acerqué al lugar, inicié las maniobras de RCP básico, se activó el sistema de emergencia y en 2 o 3 minutos estaba la ambulancia con el desfibrilador que tuvimos que usar. En 7 u 8 minutos la persona había recuperado los signos vitales y estaba siendo trasladada de emergencia al hospital de Mar del Plata".

—¿Cuál es la importancia de tener el conocimiento básico de RCP?

—-Es importante saber que todos sepamos las maniobras de RCP básico, son cursos sencillos que no duran más de una hora. Maniobras que son fáciles de implementar y que le salvan la vida a la gente. Está demostrado científicamente que si la persona sufre un paro y en menos 2 minutos recibe las compresiones básicas y en menos de 10 minutos llega un desfibrilador la probabilidad de supervivencia está en el 70%, no así si esto no ocurre donde las probabilidades se reducen al 8%. Es notorio y de esto surge la importancia de aprender RCP básico que en muchas escuelas se está enseñando. Esto ocurre todos los días y es una de las principales causas de muerte a nivel mundial.

—¿No es necesario que se tenga un desfibrilador por escuela, además un delegado por curso que tenga RCP hecho?

—Particularmente en ciudad de Mar del Plata hay una resolución sobre eso, esos lugares se llaman cardioprotegidos. Es sumamente importante que esos lugares donde concurre mucha cantidad de gente haya presencia de un desfibrilador que está diseñado para que lo usemos cualquiera. El aparato nos habla y nos dice lo que tenemos que hacer. Con un curso cortito aprendemos a hacer las maniobras y a usar el desfibrilador.

La importancia de los controles

El especialista sugirió que “hay que concurrir al médico en forma periódica, hacerse estudios, más si uno hace un deporte que demanda esfuerzo físico".

Al respecto, resaltó la importancia de los estudios médicos previos en los casos de las personas que realizan este tipo de actividades deportivas de alto impacto.