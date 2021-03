Juntan firmas para que Victoria Donda renuncie a su cargo en el INADI

Tras el escándalo que se generó por la denuncia de la ex empleada doméstica de Victoria Donda, Arminda Banda Oxa, se inició una campaña para juntar firmas a través de Change.org con el objetivo de que Donda renuncie al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y no acceda a más cargos públicos.

"Que los funcionarios públicos estén a disposición de todos los ciudadanos y no limiten su accionar a la ideología", comienza el texto que acompaña a la petición, con una explicación del por qué de esta campaña. Por un lado aseguran que la ex diputada "ofrece planes y puestos en la administración pública como si fuera su empresa", mientras que "defiende un espacio político y no los derechos de los ciudadanos como debería".

Además, quienes impulsaron la campaña sostienen que Donda "discrimina". Por otro lado, argumentan que no pueden "seguir bancando militantes con el sacrificio de todos" ni "aceptar que los funcionarios públicos respalden la ilegalidad", sino que tienen que ser el "ejemplo, estando del lado de la ley y los ciudadanos de bien".

La petición ya tiene más de 75.000 firmas y va por las 150.000 junto a una campaña en las redes sociales a la que se sumaron miles de usuarios usando los hashtag #RenuncieDonda y #DondaLaExplotadora.

La denuncia

En diciembre, Arminda Banda Oxa denunció a la presidenta del INADI por tenerla en negro durante 10 años y ofrecerle un plan social o un cargo en el Estado para no indemnizarla. Sin embargo, la causa se demora en definir si la funcionaria será citada a indagatoria.

En ese momento, la ex empleada doméstica presentó capturas de pantalla de la conversación en WhatsApp y recientemente, en diálogo con La Cornisa, aseguró que no le pagaba "aumentos, aguinaldo ni vacaciones". También destacó que la tenía como "empleada multiuso", la hacía "lavar la ropa de sus parejas y pasear al perro", además de ser "jardinera, cadeta y niñera".

Todo eso, asegura Arminda Banda Oxa, por 14 años, de los cuales solo 4 habría estado en blanco. A su vez afirmó que durante 5 años cobró un sueldo de $5.000 pese a la inflación y que siempre recibió dinero por menos horas de las que trabajaba. En ese sentido, la mujer indicó que Donda "veía la hora de entrada pero nunca la de salida".

Finalmente le habría pedido a Donda la jubilación, pero le contestó que "no podía". "A las dos semanas me llamó ofreciéndome un cargo en el INADI. Después me ofreció un plan social pero no le contesté", aseguró Arminda. Victoria Donda está imputada por el fiscal Guillermo Marijuan por abusar de su condición en el poder.