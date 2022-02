Incendio y dolor en Corrientes: cómo es la situación actual y cuál es el pronóstico

Las llamas no cesan en Corrientes y brigadistas junto a colaboradores y bomberos voluntarios de todo el país se trasladaron para hacer frente a esta situación crítica que vive la provincia desde hace ya algunas semanas.

El director de Recursos Naturales de Mendoza Sebastián Melchor, indicó que desde Mendoza "lleva más de 15 días en colaboración con el territorio con 15 brigadistas y tres equipos, una unidad forestal liviana y dos camionetas 4x4". Asimismo, destacó el "enorme trabajo" que realizan día a día todos los ayudantes y la solidaridad que tiene todo el país en atender "una situación como la que se está viviendo".

Por otra parte, remarcó que "la sequía que hay en el litoral, ha generado una presencia muy importante de material", para que las llamas se expanda y esto "es consecuencia también del cambio climático",

Para poder afrontar alguna situación familiar, el especialista indicó que "hay que estar preparados y tener por un lado una ciudadanía, consciente, cuidadosa y responsable" y que además cuando haya una denuncia "las autoridades sepan ir a la búsqueda de los responsables".

¿Cómo es la situación actual en Corrientes?

En las últimas horas se conoció que llovió en la provincia pero que no alcanzó para apagar el fuego debido al "déficit hídrico que se arrastra". En este sentido en el programa El Interactivo -que se emite por Facebook y YouTube de El Ciudadano de lunes a viernes a las 13- el periodista de Corrientes Miguel Peloso, indicó:

"Si bien llueve en algunas partes de la provincia, no alcanza para que el fuego mengüe"

De esta manera, el incendio que comenzó a fines de diciembre sigue presente y hasta el momento, el 10% de Corrientes se quemó. Sobre este tema, el comunicador sostuvo que el clima predispuso a que las llamas se encendieran: "La falta de precipitaciones, la baja humedad y los vientos fueron el combo perfecto para esta situación que se intensificó en enero con la prolongación de la seca, el aumento del calor y además por extensiones amplias de pastizales y forestación".

Según Peloso, en unos días, "van a haber lluvias pero no en la contundencia como para salir de esta situación" y explicó que el territorio de Corrientes en tiempos normales "tiene una carga de agua del 40%, en época de inundaciones llega al 60% y en casos excepcionales al 70% de su territorio y ahora estamos en menos del 10%situaciones que viven la sequía, donde hay una necesidad ambiental de agua y por lo tanto, no alcanza a resolver una pequeña lluvia de algunos milímetros, no da respuesta a una necesidad ambiental".