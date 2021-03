Identificarán los restos de soldados caídos en Malvinas

En los últimos días Argentina y Gran Bretaña firman un acuerdo para llevar adelante la segunda fase de identificación de soldados caídos durante la guerra por las Islas Malvinas en 1982, y cuyos restos descansan en el cementerio de Darwin.

Mediante un comunicado, la Cancillería Argentina confirmó que el acuerdo para llevar adelante los trabajos de identificación se firmará en la sede que el Comité de la Cruz Roja Internacional posee en Ginebra, Suiza. Firmarán en representación de Argentina el embajador ante los Organismos Internacionales de la ONU en Ginebra, Federico Villegas, su par británico y el presidente de la Cruz Roja, Peter Maurer.

En el 2012 se pudo identificar 115 soldados, gracias a un trabajo realizado por la Cruz Roja. Ahora se espera que la segunda fase de identificación se hará en agosto próximo.

En el programa El Interactivo que se emite por Facebook y YouTube de El Ciudadano entrevistaron a Luis Fondebrider, antropólogo forense, sobre los acuerdos en Ginebra para llevar adelante la restitución de restos de soldados en Malvinas.

"El acuerdo firmado llamado HPP2 es para poder trabajar sobre una sepultura, la C1-10 que tiene cuatro nombres en su placa, pero hemos comprobado científicamente que tres de los nombres que no están en esa tumba sino en otra del cementerio. Por eso tenemos que saber quiénes son estas personas" manifestó.

Y amplió: “El acuerdo indica que en julio y agosto se haga la misión coordinada por la Cruz Roja para dilucidar y analizar qué pasa con esas sepulturas".

Al consultarle cómo son los trabajos en campo Fondebrider explicó: "Hay una parte que tiene que ver con la logística, con armar un campamento porque el cementerio de Darwin está en el medio de la nada, no hay agua ni electricidad, por lo que hay que armar una mínima infraestructura. Una vez hecho eso, se pasa al trabajo de la arqueología para recuperar los cuerpos, con mucho cuidado son trasladados al laboratorio donde se va a hacer un análisis multidisciplinario con médicos, antropólogos, odontólogos" indicó.

"Allí se van a tomar muestras, se van a enviar al laboratorio de Genética Forense en la provincia de Córdoba, ya con los resultados se van a volver a realizar los estudios para indicar a quien corresponde cada uno de ellos".

Fondebrider agregó: “En esa sepultura hay una placa con cuatro nombres, tres de los cuales no están ahí. Hay que cambiar la placa y seguramente cada cuerpo irá a una sepultura identificada con placas con nuevos nombres, si los podemos identificar."

"En primer lugar una soledad inmensa, el cementerio está muy aislado, en el medio de la nada, casi a 50 minutos de puerto argentino. Una sensación de desolación, tristeza y aislamiento" dijo sobre su visita a la isla.

“Por otra parte el contacto con los isleños ha sido muy amable, con respeto. No tuvimos ninguna dificultad y pudimos trabajar normalmente" contó.

"Los isleños tienen una historia ahí, ellos no se sienten ni argentinos ni ingleses. Tienen su propia entidad, obviamente que no me puse a discutir cosas que tengan que ver con la soberanía sino cosas de cualquier persona que vive en un lugar muy aislado y que tiene deseo de contactarse con otras personas de otras partes del mundo" manifestó sobre la actitud de los residentes en Malvinas y agregó "me pareció gente normal, con las mismas inquietudes que podemos tener nosotros".

"Este segundo acuerdo es exclusivamente por esta sepultura" dijo sobre si trabajarán en algo diferente que no se la identidad de los caídos "después tendrá que haber una decisión diplomático-política, aún quedan soldados que ubicar, pero eso será materia de conversación después de esta etapa".

Fondebrider expresó que: “La diplomacia y la política son una parte fundamental de estos convenios, es algo que lleva tiempo. Pero se hace bajo el ala humanitario, ojalá sea pronto y las familias tengan respuesta. De todas maneras es una parte del problema, los familiares tienen derecho a visitar ese cementerio por lo menos unas veces al año, de eso se tiene que hacer cargo el gobierno argentino, no puede ser que u particular se pague los vuelos" cerró.