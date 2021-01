Habilitaron un formulario para reclamar por trabas en la IVE

El Gobierno nacional habilitó un formulario para que las mujeres que sufran impedimentos en la solicitud de medicamentos o de la práctica de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), puedan realizar reclamos ante las autoridades.

"Si la farmacia, obra social o prepaga te negó o restringió el derecho a la interrupción del embarazo, completá este formulario de reclamo", anima el Ministerio de Desarrollo Productivo, a través del área de Defensa de las y los consumidores.

La ley 27.610, que ya rige en Argentina, establece que se debe incorporar la cobertura integral y gratuita de la IVE.

La publicación deja en claro que la privacidad del denunciante no será revelada en ningún momento y asegura que recibirá ayuda de algún integrante del equipo rápidamente: “Todos tus datos son confidenciales. Una persona de nuestro equipo se contactará con vos a la mayor brevedad”, remarca.

En el formulario la persona deberá dejar constancia de sus datos personales (nombre, apellido y fecha de nacimiento); DNI; domicilio; correo electrónico, número de teléfono móvil; nombre de la obra social o prepaga; y especificar el problema que tuvo.

Además cuenta con distintas opciones de trabas por las que el denunciante podría no haber concretado su objetivo: “Me negaron la práctica; Me obstaculizaron la práctica; Falta de cobertura de prestaciones incluidas en la ley, y otros”.

Para acceder al formulario, hacé click AQUÍ.