Fuerte posteo de Felipe Fort: "Papá lo recibirá con los brazos cerrados"

Gustavo Martínez, expareja de Ricardo Fort y tutor legal de Marta y Felipe, los hijos del empresario, falleció este miércoles por la madrugada tras caer desde el piso 21 de un edificio ubicado sobre la calle Sucre al 1900, en el barrio porteño de Belgrano. Horas después del trágico deceso, el adolescente utilizó sus redes sociales y lanzó un fuerte mensaje.

Según trascendió, los investigadores hablaron con Felipe, quien les contó que Gustavo estaba deprimido porque la próxima semana él y su hermana melliza cumplirían 18 años y ya no sería más su tutor legal. En ese contexto, el empresario habría amenazado con arrojarse desde el balcón.

Luego del trágico desenlace, el heredero de Ricardo Fort, utilizó sus redes sociales para hacer referencia a Martínez. “Las únicas personas que siempre estuvieron para nosotros, fueron Marisa, Eduardo, César y amigos. Y más gente que queda por nombrar. Papá los recibirá con los brazos cerrados. No opinen, no comenten, no saben y nunca supieron”, sostuvo el joven.

Luego publicó otras dos historias en Instagram que poco después borró. “Sí, brazos cerrados.. Una persona que no puede terminar de ´cuidarnos´, faltando 10 días para que cumplamos 18 ¿Tienen a Gustavo como una buena persona? ¿Después de lo que hizo? Mientras Martu y yo estábamos en el mismo departamento”, indicó.

“Agradezco tener una mentalidad madura para asumir esto en tan poco tiempo. Me parece muy hipócrita la gente que opina sin saber que pasó y sin saber cómo vivimos los últimos siete años? ¿En qué cabeza cabe? 17 años tenemos”, cerró.

Tras suprimir las historias, el joven grabó un video para aclarar que era él quien subía el contenido a Instagram. “Sí, gente, yo subí unas historias. No me hackearon la cuenta. Fui yo, es lo que opino, esta situación...17 años tengo, piensen eso. Borré las historias porque...hay gente que piensa que me hackearon la cuenta cuando no es así, hay gente que opina lo contrario, cuando no tienen idea de mi vida los últimos siete años, no tienen idea de lo que pasó tampoco”, remarcó.

Y agregó contundente: “No opinen, solo no opinen”.

Finalmente, el joven posteó una captura de pantalla de un mensaje donde le reclamaban: "Y vos no tenés idea de lo que es la depresión". A lo que Felipe contentó: "Pero sí tengo idea de algunos de los cuantos ataques de furia que tuvo Gustavo", dando a entender que el vínculo con quien fuera su tutor no era el mejor.

Minutos después, el adolescente tomó la determinación de borrar sus fotos e historias en Instagram para agregar una última publicación: "No saben nada, apago el celu".