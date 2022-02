Este lunes por la noche un grupo de pescadores se llevó una gran sorpresa cuando se encontraron con un tiburón de más de 100 kilos en Mar de Plata. Los pescadores filmaron al enorme pez y las imágenes se viralizaron en redes sociales.

El tiburón fue grabado por Darío Iturralde, comerciante de artículos de pesca y caza, el lunes alrededor de las 22:30 horas. "Bueno, acá estamos en la Escollera Sur. Andaba un tiburón al lado de las piedras comiendo", se los escucha decir mientras se observa al enorme pez.

En diálogo con El Interactivo (lunes a viernes de 13 a 14 por Facebook y YouTube de El Ciudadano) Iturralde se refirió a la insólita situación que presenció: "En los encuentros que hacemos los lunes 2 o 3 veces hemos visto o escuchado movimientos en el agua. Esta vez se dio que pudimos filmar al tiburón que se encontraba comiendo cerca de las piedras, en la escollera".

-¿Es normal que haya estos tiburones y de este porte allí?

-Sí, es normal, hay mucho más grandes. Hay distintas especies. Pero estas especies están protegidas. La pesca es con devolución en el caso de estas especies. El tiburón es grande, mide aproximadamente 2 metros y puede pesar 90, 100 o 120 kilos. Algunos llegan a pesar más de 150 kilos y hay más grandes también. Antiguamente había muchos, pero la pesca de arrastre hizo que disminuyera la cantidad de tiburones.

-¿Existen ataques en Argentina?

-No, en Argentina tenemos la especie que es calandrón, es un carroñero que come todos los peces heridos o restos de peces que se encuentran en el fondo del mar. Si uno lo ve da miedo, porque algunos llegan a pesar arriba de 150 kilos. Pero no son especies que van a atacar, es como todo, te pueden atacar en el caso de que los saques, se quieren defender. Pero si te metés al agua donde están ellos, lo más seguro es que se vaya. Puede atacar si uno le cae arriba, pero no. Los gatopardos tampoco, eso en Argentina.

-Hay alguna que otra historia o recuerdo de muchos años atrás de alguna otra especie que puede haber atacado a alguien. Da miedo si uno lo tiene al lado. Yo tampoco me quedaría.

-¿La vida en el mar ha cambiado?¿se siente el impacto del cambio climático?

-Sí, hay algunos cambios. Hay especies que estaban en distintas épocas duraban más, y hay especies que en invierno, como el pejerrey, ya no se ven. Eso también es por el cambio climático. Algunas cosas se ven, lo de los tiburones en la zona de puerto Mar del Plata se veían muchos, pero no adentro del puerto. Ahora ya es como más normal hace 2 o 3 años que se vean o que se enganchen en líneas de un pescador normal. Pescando corvinas suelen engancharse tiburones que son imparables cuando pican.