Filman a la directora de un jardín maltratando a los niños

Imágenes de una directora de jardín de infantes agrediendo físicamente y gritándole a los menores provocaron un escándalo en Alberdi, localidad ubicada al norte de Rosario. La situación fue advertida por una vecina de la institución ubicada en Chiclana al 900, quien sospechaba de los maltratos por escuchar diariamente llantos y gritos al otro lado de su casa.

Ella misma filmó un video en el que se puede ver a la mujer, identificada como M.S.C, empujar y sacudir agresivamente a los chicos, incluso ante la mirada de otras docentes y cuidadoras.

Al enterarse de lo que pasaba en el jardín, los padres de los niños, de entre uno y cuatro años, se organizaron para asistir al Centro de Asistencia a la Víctima y Testigo del Delito (CAV) y pedir asesoramiento. Desde ese organismo se presentó una denuncia penal contra la directora, que deberá responder a las acusaciones de más de 10 padres.

La directora del CAV, María Laura Pasquero, señaló a la prensa que, de acuerdo a los relatos, los progenitores habían notado moretones, rasguños y marcas en los chicos. "Pude ver algunas imágenes y son realmente escalofriantes. No está bueno naturalizar situaciones que tienen que ver con el deber de cuidar. No está bien zamarrear. No está bien gritar", expresó.

En el mismo sentido, destacaron que los niños lloraban y pedían perdón con mayor frecuencia. Una madre advirtió que su hijo "le pedía perdón todo el tiempo, ante situaciones en las que ni siquiera le llama la atención". Otra manifestó, en diálogo con el medio local La Capital, su indignación por lo que vio en las imágenes: "A mi hijo está basura lo agarró de un bracito y lo llevó por el aire tres metros. Lo dejó llorando ahí. Eso fue en tres oportunidades, en tres días distintos lo hizo. Nosotros tenemos unos 32 videos".

La titular del CAV destacó que sin la aparición de las filmaciones, los padres probablemente no hubieran asociado las heridas y los cambios en la conducta con el jardín.

"Si no hubiese existido la posibilidad de conseguir un registro fílmico, quizá estas situaciones aisladas no hubieran sido un indicio. Pero a partir del video, los padres comenzaron a recordar algunas situaciones que van a ser tenidas en cuenta en la investigación fiscal", analizó Pasquero.