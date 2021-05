Fernández descartó volver a fase 1 y fulminó a Rodríguez Larreta

En declaraciones mediáticas durante la mañana de este martes 18 de mayo, el presidente Alberto Fernández descartó que Argentina retorne a una fase 1, en la lucha que se lleva adelante contra la pandemia de coronavirus.

“Existe un problema sociológico. No lo resistiríamos”, dijo tajantemente el primer mandatario.

Sin embargo en el diálogo mediático sostuvo que van a continuar vigentes las restricciones y “dirigió los cañones” contra la oposición, en especial hacia el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

En las últimas horas trascendió que funcionarios del gabinete del mandatario de CABA, analizan la idea de cerrar las escuelas por el aumento de contagios, asunto que golpea de lleno la teoría que defendía Larreta a “capa y espada”, es decir sostener la presencialidad de las clases, a como dé lugar. “Me criticaron, me llevaron a la Corte y le hicieron decir a la Corte que lo que ellos querían... ¿Y quién tenía razón?”, razonó el presidente.

“Yo siempre le pregunto a Horacio, si en el colegio no hay contagios, si en los bares no hay contagios, si en los restaurantes no hay contagios y si en los cines no hay contagios, ¿dónde se contagia la gente?”, dijo Alberto Fernández.

“En Francia salí a caminar a las 11 de la mañana hasta la torre Eiffel para distraerme un rato. Habremos caminado 20, 25 cuadras y no encontré un bar para tomar un café. Yo lo que les pido a todos es que entendamos por lo que estamos pasando y nos hagamos cargo”, pidió el presidente.

Y continuó: “Esta mayor cantidad de casos es el resultado de decir que la vida siga como si no pasara nada. Está pasando en la Argentina un problema muy serio, que es la pandemia, un virus que nos mata y nos contagia”.

El fin de un DNU y mayores restricciones en puerta

Hay que decir que el próximo viernes (21 de mayo), finaliza el actual DNU nacional y sus restricciones vigentes. Se espera que el Presidente, convoque a gobernadores para evaluar con ellos las disposiciones a tomar tras el vencimiento de este. Disposiciones que como viene sucediendo, serán los gobernadores los deberán estudiarlas para adoptarlas en sus provincias; ya que a diferencia del año pasado, el manejo de la pandemia mutó a un carácter "más federal" y las decisiones de rigor no se toman desde Casa Rosada, sino que se les da la potestad a mandatarios provinciales de adoptar las acciones puntuales. Esto también derivó en "tironeos políticos" que responden mayormente a estrategias eleccionarias.

La curva de contagios es alarmante para las autoridades sanitarias nacionales. Solo en el día de ayer se informó el registro de 28.680 contagios, una de las cifras más altas desde que comenzó la pandemia. También se notificó que 505 personas fallecieron a causa del virus.

El total de personas internadas en Unidades de Terapia Intensiva (UTI) es de 5.690, con una ocupación de camas UTI a nivel nacional del 69,3%, y del 75,7 % en Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).