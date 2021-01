Fernández advirtió: "Corremos el riesgo que todo vuelva a paralizarse"

Este mediodía el presidente Alberto Fernández manifestó su preocupación ante la escalada de casos de coronavirus, y advirtió a la población que "el riesgo de que todo vuelva a paralizarse existe" nuevamente el mandatario enfatizó "en responsabilidad social de todos y todas".

Las declaraciones del presidente fueron desde la residencia de Olivos en el marco del acto de puesta en marcha las primeras 30 obras públicas para 16 provincias por una inversión de 13.552 millones de pesos.

"La pandemia no se ha disipado" y Fernández volvió a apelar a la responsabilidad social y recordó cuáles son los efectos de una merma en la curva epidemiológica si la ciudadanía no retoma las medidas de cuidado ante el avance del coronavirus "tenemos un verdadero desafío como sociedad si no queremos volver atrás y dar este paso hacia adelante".

El Presidente pidió a "todos los argentinos y en especial a los más jóvenes" que "adviertan el riesgo que se está corriendo" y "entiendan que son vectores de transmisión del contagio de coronavirus, aunque no sean los que más padecen la enfermedad".

"Apelo una vez más a esa responsabilidad social de todos y todas porque el problema persiste, se mantiene y nadie está exento de contagiarse", afirmó el primer mandatario.

Obras para 16 provincias

El Ministerio de Obras Públicas se encuentra ejecutando 767 obras en CABA y las 23 provincias del país, por una inversión de $518.500 millones, a las que se suman las 30 obras que se inician en este año.

En Mendoza la inversión será de $19 millones e incluirá en el departamento Maipú, el recambio en el Sector A de la Red Cloacal Villa Hortensia.

Las obras se ejecutarán en las provincias de Buenos Aires (7); Catamarca (1); Chaco (3); Chubut (2); Córdoba (1); Entre Ríos (2); Jujuy (1); La Pampa (2); La Rioja (1); Mendoza (1); Misiones (1); Neuquén (1); San Luis (1); Santa Cruz (2); Santa Fe (3) y Tierra del Fuego (1).

Las obras a iniciar forman parte de la gestión de la Secretaría de Obras Públicas y la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica (SIPH); del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA); y de Vialidad Nacional. Se destacan 6 obras principales que se ubican en las provincias de Buenos Aires (2), Córdoba (1), La Pampa (1), La Rioja (1) y Santa Fe (1).

Asimismo, se ponen en marcha otras 24 obras (viales, hídricas, de agua potable, saneamiento e infraestructura urbana) distribuidas en distintas localidades de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

Ver detalle completo de las obras