Fernández: "Hablé con el FMI para ponernos a trabajar"

El presidente participó de una videoconferencia a través de la residencia de Olivos, para encabezar el lanzamiento de una nueva línea de fabricación de lavarropas de la empresa Newsan, en su planta situada en el partido bonaerense de Avellaneda.

Fernández dijo que "invertir, producir, crear trabajo y exportar es el modo en que Argentina se va poner de pie".

Además se refirió a arreglo por la deuda que el país tiene con el FMI, y dijo que estuvo en conversación en la mañana de este miércoles, con autoridades del Fondo Monetario Internacional, para "intercambiar ideas sobre lo que le pasa al mundo y al país, y la necesidad de que, sin prisa ni pausa, nos pongamos a trabajar para ordenar el desorden que heredamos del gobierno anterior".

Luego Fernández precisó que estuvo en comunicación con Kristalina Georgieva, la titular del FMI y señaló que “pudimos intercambiar ideas sobre lo que pasa, y saber que, sin prisa pero sin pausa, nos podremos poner a trabajar para ordenar el desorden que heredamos”.

“Mi conversación con Kristalina me alienta a pensar que vamos a poder hacerlo con una lógica común, que es la lógica de no postergar a la Argentina y de no hacer sufrir a los que ya mucho han sufrido”, explicó al tiempo que aseguró: “Para poder seguir ordenando estas cosas debemos pedirles a los empresarios que sigan confiando en el país, que sigan creyendo en que el país que tantas veces ha caído, sabrá levantarse otras tantas veces”.

En ese sentido, afirmó que “la Argentina salió del pozo de los deudores intratables, y el mundo nos hace saber que no va a postergar ninguna de estas inversiones ni el trabajo de nadie”.

El presidente Alberto Fermández afirmó hoy que "nadie vive en paz con la pobreza que existe en el país y dependen del auxilio del Estado para seguir viviendo".

"Necesitamos darle pujanza a esta Argentina y los empresarios tienen que ver con eso", afirmó el mandatario

Desde la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, participó del acto el gobernador, Axel Kicillof. También asistieron, desde Casa Rosada, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis.

Por su parte el fundador de Newsan afirmó: “Creemos en la industria nacional, y en que el trabajo es una fuente que permite a la gente tener una vida digna”, al tiempo que aseguró: “Tenemos un equipo de gente altamente profesional y un grupo familiar empresario que piensa que se debe reinvertir en la Argentina, que es donde surgió su patrimonio. Sin el aporte de todos va a ser muy difícil sacar adelante esta situación”.