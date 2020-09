Facundo Astudillo muerto: ¿Cómo sigue la investigación?

Era un secreto a voces, pero faltaba la confirmación oficial. Ayer, la jueza federal María Eugenia Marrón, de un juzgado de Bahía Blanca, afirmó que los huesos hallados en Villarino Viejo pertenecen al joven Facundo Astudillo Castro, quien estaba desaparecido desde el 30 de abril.

Con esta información ya cotejada, ahora se deberá investigar a fondo para saber cómo murió al muchacho oriundo de Villa Luro y todas las sospechas apuntan a efectivos de la Policía Bonaerense.

Desde el inicio de este caso su madre, Cristina Castro, reafirma la teoría de que fue una desaparición forzada y que son los agentes de la Policía de Buenos Aires los que deben responder por la muerte de su hijo de 22 años.

En los últimos días, mucho se habló de este caso al cual algunos le atribuyen características similares al de Santiago Maldonado. Lo cierto es que ahora iniciará una etapa de investigación judicial para determinar las causas de su deceso e incluso hasta el presidente Alberto Fernández pidió esclarecer la causa y no ‘encubrir’ a nadie.

Investigación

Los investigadores peritan dos patrulleros que pertenecen a la policía de la provincia de Buenos Aires. Se trata de un Toyota Etios que pertenecía a la Unidad de Prevención de Policía Local (UPPL) de Bahía Blanca y una camioneta Toyota Hilux destinada al destacamento de Mayor Buratovich.

Ambos vehículos fueron secuestrados días atrás para ser peritados por los expertos de la Policía Federal Argentina (PFA), fuerza que lleva adelante la investigación.

Según la investigación, el GPS del Etios marca que habría circulado nueve días después de la desaparición de Facundo por el cangrejal de General Daniel Cerri donde fueron hallados los restos esqueletizados.

Por eso mismo, el representante del Ministerio Público encomendó "un minucioso estudio pericial” que permita “constatar si se encuentran rastros biológicos, huellas dactiloscópicas u objetos dentro del vehículo que puedan pertenecer o vincularse” a Astudillo Castro.

Sentida despedida de su madre

En sus redes sociales, Cristina Castro despidió a Facundo con un sentido mensaje. “En este momento solo diré algo que diría Facu, sus propias palabras: Memoria, Verdad y Justicia. Él lo tenía muy presente, fue su lema, por siempre y para siempre. Que el Nunca Más sea Nunca Más en serio”, publicó la mujer luego de la confirmación de la identificación de los restos.

Cristina pide justicia por su hijo.

También, Cristina se expresó en una carta que publicó en el sitio La Garganta poderosa: “Me cuesta un montón: una cosa es decir que sentía que era Facundo, otra es asimilarlo. Me venía preparando para esta situación, pero es una cachetada muy fuerte de la vida”.

“Llegó el momento de traerme a mi flaco de vuelta a casa, para luego seguir peleando, porque todo continúa hasta saber qué pasó con él. De la Justicia sólo espero justicia”, agregó.

Culpan a Sergio Berni

El abogado de la madre de Facundo Astudillo Castro, Leandro Aparicio, declaró que el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, “miente en todas y cada una de las circunstancias en las que interviene”. Además, el letrado aseguró que “los testigos están aterrorizados” porque los persiguen patrullero.

“Los testigos están aterrorizados, no pueden poner un pie en la calle que les aparece un patrullero al lado. ¿A nadie le importa esto?”, señaló el abogado en declaraciones radiales AM La990. “Esto pasa ahora. Se lo decimos al Presidente, al procurador, al secretario de Derechos Humanos, al gobernador. No sé a quién más se lo tenemos que decir”, agregó Aparicio.

Alberto Fernández se solidarizó

"Me llamó la mamá de Facundo (Cristina Castro) y me dio la triste noticia de que el cuerpo hallado era de Facundo. Quiero decirle a Cristina públicamente que cuenta conmigo y que cuenta con Axel, que los dos estamos comprometidos con saber la verdad", dijo Fernández.

El presidente se manifestó de esta manera al participar este mediodía del acto por el Día de la Industria, en el partido bonaerense de Ezeiza, junto al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien anunció una batería de medidas para el sector.

"Todo nuestro cariño y toda nuestra solidaridad. Estamos con vos Cristina; Axel y yo estamos de tu lado. Los dos queremos saber qué es lo que paso", agregó Fernández, tras lo cual aseguró que tuvo "un amanecer ingrato" tras conocer la noticia de que los restos hallados el 15 de agosto pasado pertenecían a Facundo.

En tanto, en una entrevista realizada esta noche ante el canal de noticias TN, el presidente pidió “que se investigue bien” para que "se sepa lo que pasó", dijo que “hay que ser prudentes” y que “no va a haber encubrimiento de ningún tipo”.

“Lo último que yo haría sería encubrir cualquier forma de violencia institucional, toda mi vida enseñé Derecho, no voy a borrar con el codo lo que dije durante treinta y tantos años de enseñanza en la Facultad, yo cualquier forma de violencia institucional la deploro”, aseguró Fernández.

En ese sentido, afirmó que necesita “que se sepa la verdad, porque lo merece Cristina (Castro), lo merecen todos y lo merece Facundo”.