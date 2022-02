Exigirán barbijo para alumnos a partir de los seis años

La provincia de Córdoba dio a conocer hoy el nuevo protocolo para asistir a clases en este ciclo lectivo, que incluye el uso obligatorio de barbijo para todos los alumnos a partir de los seis años, mientras que los escolares no estarán obligados a presentar un test negativo de Covid-19 sino están vacunados o tienen esquema incompleto.



En tanto, los docentes, directivos y no docentes deberán usar barbijo durante toda la jornada escolar y los no vacunados o con esquema incompleto deberán presentar un test de diagnóstico todas la semanas.

La provincia anunció que distribuirá barbijos tricapa a estudiantes de escuelas en contextos de vulnerabilidad social.El ministro de Educación provincial, Walter Grahovac, manifestó esta noche a medios locales que se va a "seguir promoviendo la vacunación", al sostener que "está probado científicamente que la vacuna reduce el riesgo de contagio" de Covid-19.