En las últimas horas se confirmó oficialmente que la Primera Dama Fabiola Yañez está embarazada.

Un comunicado desde Presidencia avaló la noticia. El texto dado a conocer desde Casa Rosada, decía lo siguiente:

“Se informa que la primera dama Fabiola Yañez se encuentra cursando la décima semana de su embarazo (único)”.

¿Cuál es el estado de salud de la Primera Dama?

Según Presidencia, “su estado de salud es bueno” y está “bajo estricto control médico”.

El escrito emanado desde Casa Rosada que confirma el embarazo de la Primera Dama, lleva la firma del director de la Unidad Médica Presidencial, Federico Saavedra.

¿Cuál es la fecha probable de parto de Fabiola Yañez?

Fabiola Yañez está cursando la semana diez de embarazo por lo que la fecha probable de parto sería para el 14 de abril de 2022.

¿Qué dijo Alberto Fernández del embarazo de Fabiola Yañez?

Cuando aún no se confirmaba el embarazo, el presidente Alberto Fernández, dio a una nota al periodista Pablo Duggan y este ante los rumores de que la Fabiola estaba encinta, decidió preguntarle a Fernández que sabía o pensaba al respecto.

El periodista no fue directo con la consulta hacia el presidente, sino que hizo un pequeño rodeo para ver si Fernández 'entraba' y le daba algún dato ya que, hasta ese momento, regía el hermetismo total.

"Usted sabe que yo fui papá. Estoy feliz. Ser papá a esta edad es una cosa maravillosa. A veces no se duerme. La pregunta es... Si quiere la contesta y si quiere no, ¿usted está preparado?", sentenció Duggan.

“Mirá, para no dormir estoy preparado porque hace dos años que no duermo. Si es esa la pregunta. No hace falta que alguien más llegue a la casa para que no duerma", dijo el presidente.

En cuanto a las novedades del embarazo, algo que de momento no estaba confirmado de forma oficial, el propio presidente deslizó en la entrevista: "No sabemos. Esperemos, esperemos”.

¿Cuándo comenzaron los rumores de embarazo?

La especulación en torno a un posible embarazo de la Primera Dama, comenzó a mediados del mes de agosto. Fue entonces, cuando la Primera Dama reveló una serie de fotos en sus historias de Instagram desde Misiones durante el acto de presentación del Plan Previaje.

En las imágenes se la pudo ver a Fabiola con un vestido gris con manga 3/4 y falda cubriendo la rodilla.

Además, sobre la cintura tenía un moño negro con una tira del mismo color rodeando el modelo.

La pose sugerente de a través de la posición de sus manos, es decir tomándose la panza, fueron las que hicieron que el rumor de embarazo se replicara en los medios de comunicación.

¿Es el primer hijo/a del presidente Alberto Fernández con Fabiola?

Sí. Alberto Fernández ya tuvo un hijo con su exmujer, Marcela Lucchetti. Ambos son padres de Tani Fernández Luccheti, que nació el 16 de diciembre de 1994 y que actualmente se desempeña como diseñador gráfico y artista no binarie.

¿Cuántos años tiene la pareja presidencial argentina?

El futuro papá y actual presidente de la Nación tiene 62 años y pocos días antes a la fecha estimada de parto del actual embarazo de Fabiola, cumplirá los 63 años, el próximo 2 de abril.

Por su parte Fabiola Yañez celebrará sus 41 años el próximo 14 de julio.

¿Cuándo se conocieron Fabiola Yañez y Alberto Fernández?

Fue en el año 2013 que Fabiola Yañez conoció a Alberto Fernández.

La primera cita fue en un café y marcó el inicio de una historia de amor que siguió con un compromiso en 2016 (durante un viaje a Francia).

Fabiola y su deseo de ser mamá

En 2019, Fabiola mantuvo una entrevista con Moria Casán para el programa Incorrectas y fue en ese entonces que expresó: “Me gustaría tener hijos, lo hablamos, pero los momentos no se han dado por las ocupaciones”.