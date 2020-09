Eliminación del roaming: cómo acceder a la conexión en Chile

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) aprobó la eliminación del cobro de roaming (o itinerancia) entre la Argentina y Chile, por lo que el uso de telefonía móvil (servicios de voz, mensajería y datos móviles) al cruzar las fronteras de ambos países se facturará al precio local.

La identificación se realizará a través de la tarjeta SIM y así el usuario podrá conectarse con un operador de otra red abonando el precio de su país, es decir que el costo de las llamadas y consumo de datos no insumirá cargos extras.

Según lo estipulado, esta normativa define un lapso para la utilización de dicho beneficio, que es de 90 días corridos o de 120 días discontinuos en el mismo año.

María Florencia Pacheco, licenciada en Educación y directora de Enacom, habló este jueves sobre el acuerdo en El Interactivo y remarcó que “cuando estén en el país vecino tendrán que asegurar la misma calidad y servicio para el usuario".

En primera instancia, esta medida tiene su origen en el Acuerdo de Libre Comercio (ACL) suscripto entre la República Argentina y la República de Chile, que fue incorporado mediante la Ley 27.497 y acordada por la Comisión Administradora Bilateral del Acuerdo Comercial entre Argentina y Chile, en el marco de una sesión en la cual se abordaron diversos mecanismos para facilitar el intercambio entre ambos países.

Servicios esenciales

En tanto, sobre el DNU 690/2020 que declara a las telecomunicaciones como servicios esenciales hasta el 31 de diciembre, Pacheco indicó que "esto viene a traer la posibilidad de sentarse con todos los actores y siempre en beneficio de los argentinos"..

“Hay datos alarmantes, Argentina tiene 14 millones de hogares, de los cuales 5 millones no tiene acceso y de los cuales 2 millones no tienen cobertura alguna. En ese universo nos quedan 3 millones que tienen cobertura pero que no pueden acceder. Por eso el presidente toma cartas en el asunto. Nosotros tenemos que llegar a todos y todas. La verdadera grieta está ahí, entre los que se pueden conectar y los que no", agregó.

Por último, contó que desde el Enacom van a sentarse en la mesa de negociación con todos los actores, para poder decidir precios. "Con este DNU se establece como primera medida el congelamiento de las tarifas. El presidente entiende que no se puede tocar el bolsillo de la gente en este proceso. En ese camino hemos abierto mesas de diálogo. No es una lucha entre unos y otros, nosotros pensamos en la gente".