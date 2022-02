El youtuber 'El Presto', a los gritos con una periodista en tribunales

Eduardo Prestofelippo, conductor de su canal de YouTube y acusado de hostigamiento digital, discriminación y violencia mediática y laboral contra Fabiola Yáñez, protagonizó un incómodo momento antes de ingresar al Juzgado Penal y Contravencional N°11, en Capital Federal. En las inmediaciones del palacio judicial, 'El Presto' discutió de manera muy alterada con una periodista del canal C5N que le preguntó si se arrepentía de sus dichos contra la pareja del presidente Alberto Fernández.

Como se puede ver en la escena que fue transmitida en vivo por televisión y luego replicada en redes sociales, el acusado ironizó ante el cuestionamiento de la comunicadora, quien lo interrogó por haber vinculado a la primera dama la prostitución.

"Ay, como mujer, como mujer, no me toquen más como mujer. Hicieron una fiesta mientras la gente se moría. ¿De qué mujer me hablan? A ustedes cuando les conviene sacan la bandera del feminismo, y cuando no se cagan en eso. No me vengas con banderas" le gritó el mediático, quien había llegado al lugar acompañado de algunos seguidores y militantes de partidos asociados al movimiento libertario.

En el juicio, que fue iniciado a raíz de una denuncia de Fabiola Yáñez, se analizarán publicaciones hechas en el canal de Prestofelippo donde se califica a la primera dama de "michifus" y "parásito" y se la vincula a la "prostitución vip", en alusión a su pasado como actriz y sugiriendo que es su fuente de sus ingresos. Además de las menciones despectivas, El Presto usó imágenes íntimas de Yáñez en las que aparece en ropa interior.

En uno de sus videos, se dirigió a Alberto Fernández "Si yo el día de mañana en twitter publico una foto de tu mujer en pelotas, porque las tiene, porque es el pasado de tu mujer, yo termino en cana...de última flaco, bancate la mina con la que te acostás, hay que tener pelotas, no te buscaste una mina de su casa, te buscaste una mina que en los grandes canales de televisión no la conocen precisamente por ser primera dama, la conocen por otros prontuarios, déjate de joder Alberto, déjate de joder"

La llegada de Fabiola Yáñez y su abogado Juan Pablo Fioribello al juzgado. Foto: Adrián Escandar (Infobae)

Basándose en estas exposiciones públicas, a las cuales la fiscal Dupuy consideró propios de un "contexto de violencia simbólica, mediática y laboral contra la mujer", la fiscalía pidió una condena de 30 días en prisión para el youtuber, mas la prohibición de referirse a Fabiola Yañez por cualquier medio y la obligación de realizar un taller sobre "prevención de prácticas discriminatorias".

La llegada de El Presto al juzgado

Días antes de la cita a presenciar la declaración de la víctima en el juicio contra él, Prestofelippo convocó a una murga y a sus seguidores a acompañarlo en una procesión por las calles de la ciudad. El comunicador derechista había anunciado que se disfrazaría del personaje "El Dictador" de Alberto Olmedo y que iría acompañado de una mujer caracterizada como la Justicia.