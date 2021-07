El pedido de ayuda de Chano y el desesperado mensaje de su hermano

Horas posteriores a que se conociera el polémico momento que atravesó Chano Moreno Charpentier, que culminó con un disparo en el abdomen del músico, trascendieron más detalles de lo ocurrido. El desesperado pedido de su hermano Bambi y la declaración de la madre de los músicos.

Una de las pruebas que se contrapone a la hipótesis inicial, es la grabación de una llamada al 911 que el mismo músico realizó, horas antes de ser herido.

“Tengo una emergencia, urgente, por favor”, arrancó diciendo a la operadora de la central policial.

Y continuó: “Tengo a mi mamá, que está mal de la cabeza, con cuatro médicos que yo no llamé adentro de mi casa, diciéndome que me va a judicializar y meter en un psiquiátrico. Eso no tiene nada que ver con nada, porque yo estoy llevando una vida normal”.

Una vez más reiteró que su madre, Marina Charpentier, estaba “mal” y que él no sabía “cómo contenerla”, además de revelar que los médicos eran de una empresa privada.

“Por favor, que venga urgente el móvil y saque a esta gente de mi casa y les saque las llaves”, suplicó, pidiendo que “entren a mi casa como sea”.

La palabra de los familiares

La madre del cantautor negó por completo la versión oficial, asegurando que no sufrió ningún brote psicótico, sino que se trató de un cuadro de excitación psicomotriz y que "un policía de menos de 20 años le disparó sin motivo".

En el mensaje que le envió a la periodista Sandra Borghi, de TN, puntualizó también que "en ningún momento atacó ni intentó agredir a nadie, menos a una mujer. Esto es una locura. Él sólo se lastimaba a sí mismo".

"Había 10 médicos, enfermeros y policías, todos contra un adicto en consumo", explicó, opinando que "pudieron disparar al aire y no lo hicieron".

Por su parte, su hermano Bambi, músico y exmiembro de Tan Biónica utilizó su cuenta de Twitter para agradecer a aquellos "que acercan amor y buenas energías para nuestra familia".

Y agregó: "Para aquellos que no puedan sentir empatía por nuestro sufrimiento; intenten pensar cómo se sentirían si se tratase de un ser amado por uds. O tan sólo llámense a silencio por favor".

Controversia por el uso del arma reglamentaria

Según el parte policial difundido, el exlíder de Tan Biónica sufrió un "brote psicótico", como consecuencia del presunto consumo de drogas, lo que habría desencadenado en un intento de ataque hacia su madre, quien logró pedir ayuda.

El episodio tuvo lugar en un domicilio, ubicado en Barrio Parque La Verdad, de Exaltación de la Cruz.

Cuando los efectivos policiales se hicieron presentes en la vivienda, el cantante habría intentado defenderse con un cuchillo de uso doméstico (generalmente utilizado para cortar pan) y, como respuesta, un agente le disparó en el vientre.

Por la corta distancia con la que fue herido, Chano tuvo que ser asistido de urgencia en el sanatorio Otamendi, en donde le extirparon el bazo, el cuerpo y cola del páncreas, el riñón izquierdo y le suturaron una perforación del colon. Aún permanece en terapia intensiva.

A raíz de esto, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, indicó en C5N que el policía “actuó correctamente” y que todo “podría haberse evitado con el uso de las armas no letales”, como la Taser.

“Cuando (los policías) intentan reducirlo, los ataca con un cuchillo. La policía hizo lo tenía que hacer”, sostuvo el funcionario.