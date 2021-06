El Gobierno extenderá la prohibición de despidos hasta fin de año

El Gobierno nacional decidió prorrogar la prohibición de despidos y suspensiones sin cauda hasta el próximo 31 de diciembre. La medida actual vencía el 30 de junio. La extensión será publicada y quedará oficializado el próximo lunes 28 de junio en el Boletín Oficial.

La medida no será aplicada para el sector público nacional ni para las contrataciones realizadas luego de la entrada en vigencia del Decreto N° 34/19.

"Ayer terminamos de acordar y se confirmó la resolución de sostener los empleos hasta el 31 de diciembre, cosa que no es poco, prorrogando la prohibición de despidos y la doble indemnización", manifestó el dirigente del gremio de Sanidad en declaraciones a la radio FM La Patriada.

En ese sentido, afirmó que la medida "se va a publicar en las próximas horas en el Boletín Oficial", aclaró.

La norma también prohibirá, invocando la continuidad de las emergencias sanitaria y ocupacional, las “suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo”. Al igual que en las prórrogas anteriores, los despidos y suspensiones que violen la prohibición oficial “no producirán efecto alguno y se mantendrán vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales”.

También quedará fuera de la prohibición los trabajadores del sector de la construcción, como ya había sido definido en el anterior decreto que extendió la medida.

A finales de mayo la medida había sido estirada hasta el 30 de junio y próxima a vencerse, el gobierno decidió prorrogarla hasta fin de año. De la misma forma corre también la doble indemnización con tope de $500.000.

Cabe aclarar que las sucesivas prórrogas a la prohibición de despidos, que el Gobierno dispuso, en un primer momento en diciembre de 2019, a poco de asumir, no lograron detener el deterioro del mercado laboral, afectado no solo por la pandemia, sino también por las duras y prolongadas medidas de restricción que a causa de la pandemia de COVID-19 que azota no solo al país, sino también al mundo.