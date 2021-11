Una nena de 12 años, oriunda de Villa Carlos Paz (Córdoba), es víctima de acoso escolar y decidió pedirle ayuda a su mamá mediante una carta donde asegura que está "pasando cosas horribles" y siente que se va a morir.

En charla con Carlos Paz Vivo, la mamá de la joven explicó en las vacaciones de invierno su hija comenzó con ataques de pánico, llantos constantes y cada vez que tenía que ir a la escuela tenía vómitos y fiebre, por lo que sospecharon que tenía angustia.

Además contó que no le permitieron “ir a un campamento que organizó todo el grupo por dos nenes que ejercen bullying sobre ella, junto a un grupo, logrando el silencio y el consentimiento del resto”.

“Hoy mi hija está angustiada en su casa y fue totalmente excluida del lugar, sin posibilidades de disfrutar con sus compañeros. Está muy triste y deprimida”, remarcó la mujer. En medio de este drama, apuntó contra la escuela y aseguró que “no dieron ningún tipo de respuesta para hacer frente a la problemática y solucionarla definitivamente”, cerró la mujer.

La carta completa

"Mami, te estoy haciendo esta carta porque me están pasando cosas horribles porque no paro de temblar y no puedo respirar bien.

Te juro que nunca odié tanto a estas personas. Mamá por favor tenés que hacer algo.

Ma, siento que me voy a morir. Ayudame por favor.

Te amo".