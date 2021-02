El agro pidió al Gobierno reglas claras y menor presión impositiva

El agro y las economías regionales, muchas de ellas de base agraria, vienen reclamando desde hace tiempo ser escuchados y plantear sus propuestas, ante un gobierno que ha reiteradamente amenazado con políticas restrictivas, culpándolo del precio de los alimentos, sin prestar atención a lo complejo del fenómeno.

Entre la representación de la Mesa de Enlace, se encontraba el titular de la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni, quien contó los pormenores en diálogo con CNN Radio Mendoza. La primera consulta tiene que ver con la amenaza de retenciones, y según señaló el dirigente: “Lo puntual sobre frutas, sobre vinos, que aún están en situaciones complejas, o con algún tipo de retenciones que pedimos que vayan a cero, hablamos al pasar”, pero destacó: “Sobre lo que hicimos fuerte hincapié, y yo en persona, es sobre las distorsiones que tenemos en las frutas y verduras, y que en las manos de los productores tienen un precio por debajo de los costos, y cuando llegan a la góndola llegan totalmente distorsionados, privativos para la gente que tiene menos poder adquisitivo”.

En cuanto a la baja de la presión tributaria; indicó: “Eso lo volvimos a pedir. Por otro lado, una cosa que quizás no nos afecta directamente pero que sí favorece el consumo y cuida la mesa de los argentinos, es que desde Federación (Agraria Argentina), y luego por todas las entidades, y hasta el Consejo Agroindustrial ha apoyado, solicitamos que se reintegrara el IVA vía tarjeta alimentaria, vía tarjeta de jubilados, asignación universal”. La ventaja de la propuesta es que “se pudiera reintegrar abaratando los alimentos y generando un impacto positivo en el consumo, y que eso se equilibrara –el impacto fiscal– con el mayor ingreso de divisas, que está estimado en más de 3.000 millones de dólares que van a tener producto, de la potencialidad que están teniendo los commodities internacionalmente”.

De todos modos, la respuesta fue confusa: “Esto, Todesca dijo que lo ponían en estudio, que lo estaban trabajando con el ministro Arroyo, pero el presidente y el ministro de agricultura lo desestimaron”, señaló Achetoni, concluyendo: “Entonces queda en claro que el esfuerzo es desde la parte privada y no del estado, y la verdad que es un error de interpretación, porque el acumulado de impuestos genera gran parte de la distorsión, o por lo menos la conformación de precios que terminan llegando a la góndola”.

También trazó un panorama muy incierto a futuro, afirmando: “Si no se descomprime, las actividades quedan muy en el filo del equilibrio, o por debajo de los costos de la producción, y esto redunda en que un tiempo se sostiene la gente en la actividad y luego tiene que cerrar porque no alcanzan a tener rentabilidad”.

Entre las propuestas, destacó: “Hay que analizar en la cadena de valor, que es uno de los compromisos que tomamos. Analizar cada uno de los eslabones y poder abrir los costos para ir viendo dónde puede haber concentración de la renta. Obviamente que no va a ser un trabajo fácil, porque hay sectores que no van a querer abrir los precios para que no les cuenten las costillas y en determinada forma no ver esa concentración, pero es clave poder llegar a eso”.

Finalmente, señaló: “Pedimos que se haga un observatorio de precios donde podamos participar y podamos corregir estas distorsiones para que nuestras provincias que dependen de esas economías regionales puedan desarrollarse como corresponde, que haya empleo, que haya productores que estén trabajando con rentabilidad y den progreso y desarrollo que hace que se dinamice y haya movilidad social ascendente, y saquemos a gente de la pobreza con trabajo genuino y no con planes, que es una ayuda indefinida y una promesa de mayor presión impositiva para sostener”.