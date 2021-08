Día del Niño | ¿Cómo evitar estafas comprando por internet?

Se aproxima el Día del Niño y como todos los años las familias salen en busca de regalos. Es por ello que muchos especialistas recomiendan comprar en sitios de internet autorizados a la hora de realizar una transacción online.

En el programa El Interactivo -que se emite por Facebook y YouTube de El Ciudadano, lunes a viernes 12:30- le consultamos a la directora de Defensa del Consumidor, Mónica Lucero, quien nos dio algunos tips para tener en cuenta en estas fechas especiales.

Marcas fantasmas

Como primera medida la especialista sugirió que siempre las compras se hagan en negocios instalados, con credibilidad de compra y que nos den seguridad porque muchas veces en los encuentros programados podemos ser víctimas de robo o estafa.

A partir de aquí sugirió tener en cuenta que las redes sociales o páginas web pueden llegar a tener precios más atractivos u ofertas que nos atrapen de manera inmediata, pero insistió que no hay que caer en la trampa: "Nosotros recomendamos no comprar por Facebook o Instagram, porque existen muchas denuncias realizadas y luego de la transacción nos cuesta mucho contactar al proveedor".

En este sentido agregó que si bien podemos comprar en páginas conocidas, tenemos que "tomarnos un tiempo y ver el calificativo del proveedor" para poder constatar su credibilidad, los comentarios de los clientes y la calidad de los productos.

Como segunda medida, sostuvo que "hay que pedir siempre ticket o factura, ya que es una obligación del proveedor. Esto ayuda a demostrar que hubo relación de consumo, y nos va a permitir hacer reclamos en caso de ser necesario".

Por su parte, como tercer punto a tener en cuenta dijo que "todo lo que se vaya a comprar, debe estar en idioma nacional, con todas las instrucciones pertinentes. No debe faltar información, si falta no deberíamos comprarlo" como también ser precavidos con las imágenes: porque "cuando llega el producto no era lo que habíamos comprado".

Verificar el contenido

En el momento de la compra de los juguetes, se deben abrir y verificar que esté en perfecto estado. "Si es un electrónico en la medida de lo posible se debe revisar si anda y tiene todas las partes. En caso de que el proveedor no lo revise, si al producto lo abro y no funciona es responsabilidad que me lo cambie de forma inmediata", expresó la especialista en consumo y agregó: "Después de dos o tres meses si el producto falla existe la garantía legal por 6 meses, por lo que al comprar un regalo, juguete o aparato electrónico un producto y me lo envían a casa, lo debo abrir antes de que se vaya el transporte, si no era el producto o tiene daño en forma inmediato mandarlo y avisar al proveedor".

¿Cómo denunciar?

Para reclamar sobre estafas las personas se pueden comunicar al 148 opción 8 en toda la Provincia, ya que todos los departamentos tienen oficinas de Defensa del Consumidor, menos Maipú.

También indicaron que hay un libro de quejas: https://www.mendoza.gov.ar/consumidores/ que en forma inmediata se realiza la denuncia y va directamente inspección.

Finalmente, el entrevistado hizo hincapié que existen muchos comercios de emprendedores que surgieron a raíz de la pandemia, que nos sirven para hacer regalos y estar en cada detalle, solo hay que tener en cuenta que debemos recibir nuestro ticket o factura cuando compramos y hacer la declaración o denuncia pertinente si hubo alguna falla: “Cuando se trata de transacciones comerciales y denuncias por Facebook e Instagram, hay que hacer la denuncia en forma inmediata en la fiscalía más cercana, porque no es de Defensa del Consumidor".