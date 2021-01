La esperanza de que el yaguareté vuelva a poblar El Impenetrable chaqueño

A raíz de la declaración pública en que Leonardo Di Caprio elogió a autoridades de Argentina por la reintroducción de yaguaretés en los Esteros de Iberá, Corrientes, el caso cobró notoriedad a nivel nacional e internacional. Es que el reconocido actor se dedica, además, al activismo ambiental y ecológico, en gran parte a través de una fundación dirigida por él mismo. “Felicitaciones al gobierno de Argentina, los Parques Nacionales de Argentina, la provincia de Corrientes y la Fundación Rewilding y Tompkins Conservation por su compromiso de reconstruir esta emblemática especie.”, fue la oración con la que el artista encabezó la publicación de un video ilustrativo en su cuenta de Instagram.

Pero más allá del importantísimo trabajo que las mencionadas instituciones llevan a cabo hace varios años para repoblar esa zona de una especia autóctona casi extinta, existe otro punto en el territorio argentino que pasa por una situación similar: el bosque nativo Impenetrable, en Chaco. Allí, la población de yaguaretés ha llegado al un bajísimo número estimado entre 10 y 15 ejemplares.

En septiembre de 2019, un avistamiento de huellas de yaguareté generó esperanza sobre la posibilidad de mejorar esta situación tras varios años sin señal alguna de estos animales. Desde ese momento, integrantes de la fundación Rewilding Argentina instalaron cámaras trampa en distintos puntos de El Impenetrable y, por primera vez en mucho tiempo, pudieron filmar a un yaguareté salvaje que se acercó a una de ellas. Esto significó un primer paso para reproducir la especie y recuperar el equilibrio natural que el ecosistema ha perdido con la desaparición de su principal depredador.

Tras localizar y sedar al enorme felino, le colocaron un collar localizador equipado con un GPS y lo bautizaron bajo el nombre Qaramta, que en lengua qom significa “el que no puede ser destruido”. El plan era contar con la ubicación del animal en tiempo real para estudiar sus movimientos y evitar su contacto con humanos. Al cabo de varios meses de seguimiento, se llegó a dos conclusiones importantes: el yaguareté recorría de 15 a 20 kilómetros por día en busca de alimento y una hembra para poder reproducirse, pero no había rastro de la presencia de una posible compañera. Por otro lado, su recorrido muchas veces cruzaba al territorio del vasto Impenetrable que pertenece a Formosa, provincia que no cuenta con regulaciones de caza, por lo que su mero paso por esa parte del bosque representa un peligro para su vida debido a la presencia de cazadores furtivos.

Ante esta situación, la fundación Rewilding Argentina, con el apoyo de Parque Nacional El Impenetrable, convocó a lugareños de la zona para construir una enorme jaula de reproducción que albergaría a Tania, una hembra proveniente de Iberá que ya había dado a luz a dos cachorros en ese lugar. El plan consistía en que esta yaguareté, que fue criada en cautiverio y le falta una pata, atraiga a Qaramta para que puedan reproducirse y empezar a repoblar la zona con la especie, tal como se viene logrando en los Esteros de Iberá.

Como era de esperarse, el macho salvaje llegó a la jaula donde Tania reside y es monitoreada y, desde ese momento, pasa cada noche a su lado separado únicamente por la reja del corral. Meses después de los primeros encuentros, la hembra entró en celo y las puertas de la jaula se abrieron para dejar entrar a Qaramta, que finalmente pudo encontrarse con Tania. Sin embargo, esa primera junta no funcionó y desde entonces en cada periodo apto para la reproducción se ha intentado que los animales concreten el apareamiento que significaría un paso importantísimo para la recuperación ecológica del Impenetrable.

Hace poco menos de dos semanas se anunció un nuevo encuentro entre Qaramta y Tania. Los integrantes del Proyecto Yaguareté se encuentran realizando los estudios correspondientes para saber si esta vez la cópula ha funcionado y, de ser así, si el tigre autóctono podrá alejarse de la extinción definitiva.