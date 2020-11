La decisión de realizar el velorio de Diego Armando Maradona en Casa Rosada trajo como era de esperarse, mucha polémica e incluso desmanes que produjeron cruces políticos entre la oposición y el oficialismo, con el eje puesto en el control y accionar de las fuerzas de seguridad intervinientes como también del operativo que se montó tanto en la sede del Ejecutivo nacional, como en las inmediaciones.

¿Fue una buena idea velar a Maradona en Casa Rosada?

Planteada la pregunta anterior, el presidente Alberto Fernández, en diálogo con medios porteños evaluó lo ocurrido.

Fernández aseguró que si el Gobierno no se hacía cargo de la ceremonia "hubiera sido peor".

El velorio iba a ser hasta las 16, pero luego Fernández en diálogo con la familia decidieron extenderlo hasta las 19, sin embargo la comunicación de la extensión de ese horario y las filas kilométricas de personas que aguardaban en las calles del microcentro porteño y que querían darle su último adiós, se mezclaron para ser un “coctel” con resultados lamentables.

Cuando el horario de finalización pautado inicialmente, se acercaba varias personas que estaban en la fila comenzaron a saltar las rejas para ingresar de manera irregular. Ante esa situación, se suspendió por unos minutos el ingreso. Cuando se volvió a habilitar algunas personas ingresaron rápidamente, sin cumplir las indicaciones del personal a cargo.

Por ello, la Casa Militar habilitó un conducto de salida por el Patio de las Palmeras y la Explanada, donde permanecieron con cánticos durante minutos.

Una vez que se controló de manera pacífica la situación, la familia transmitió su deseo y voluntad de dar por concluida la ceremonia.

Para Fernández, los disturbios se originaron por la "desesperación de algunos que creyendo que iban a quedarse afuera".

“Todo funcionó muy bien hasta que algunos, viendo que el horario los iba a dejar afuera, se precipitaron, rompieron la puerta de entrada y todo se complicó", dijo el mandatario nacional y remarcó a su entender, la importancia que tuvo el Estado en la organización del funeral del astro oriundo de Fiorito: “Si no hubiéramos organizado esto, todo habría sido peor, porque era imparable".

En cuanto a la decisión de velarlo en Casa Rosada, Fernández dijo que habló con su exesposa Claudia Villafañe. “Le ofrecí la cancha de Argentinos porque allí nació Diego al fútbol y la Casa Rosada. Ella dijo que había hablado con sus hijas y que ellas creían que a Diego le hubiera gustado la Casa de Gobierno y así se hizo”, destacó Fernández.

“Cuando falta, uno toma noción de la persona de la que estamos hablando, me doy cuenta que Maradona ha trascendido todo. No es de Argentinos Juniors, no es de Boca, es de todos los argentinos, es de todo el mundo. Es impresionante la reacción”, evaluó finalmente el mandatario.

Cruces políticos por los desmanes

Al momento en el que se producían corridas entre manifestantes y disparos de gases lacrimógenos de la Policía, los desmanes para ingresar a Casa Rosada tomaban cuerpo y diversas personas arrasaban con el vallado dispuesto, entre otras situaciones que empañaron el velorio del 10, el ministro del Interior, Wado de Pedro, aprovechó para arremeter políticamente contra las funcionarios claves de la Ciudad de Buenos Aires: Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli.

"Le exigimos a @horaciorlarreta y @diegosantilli que frenen ya esta locura que lleva adelante la Policía de la Ciudad. Este homenaje popular no puede terminar en represión y corridas a quienes vienen a despedir a Maradona", lanzó el funcionario nacional vía Twitter.

Sin embargo, el mensaje no deja de ser curioso ya que el propio Gobierno nacional había comunicado anteriormente que "la coordinación del velatorio de Diego Maradona en Casa Rosada se encuentra a cargo de Presidencia de la Nación".

En un mensaje se detallaba que los efectivos involucrados en el operativo de seguridad, serían más de 1.200 agentes de la Policía de la Ciudad, de la Policía Federal (PFA), de Gendarmería y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) También, 80 agentes de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires.

El senador de Juntos por el Cambio, Martín Lousteau, salió al cruce tras los dichos de De Pedro y en su cuenta de Twitter, lanzó: "Al dolor por la partida de Diego se suma el lamentable espectáculo de hoy. Da vergüenza que en medio de esta tristeza colectiva, estén intentando sacar rédito político de TODO, sin hacerse cargo de NADA. Pobre familia que aún no lo puede despedir con la paz necesaria".

Por otro lado Juan Manuel López, el diputado nacional por la Coalición Cívica, otro de los que replicó al ministro: "Asúmanlo, Alberto Fernández rompe todo lo que toca. Que triste"

El ex gobernador de Mendoza, y actual diputado de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo por su parte y también utilizando la red social del pajarito azul, dijo: "El gobierno de @alferdez quiso hacer suyo el velorio de Maradona. Lo hizo en un lugar cerrado y en plena pandemia. Podía terminar mal y terminó mal. ¿La respuesta del gobierno? Echarle la culpa a otro. Que se hagan cargo de sus decisiones”.

"Quisieron meter un millón de personas en la Casa de Gobierno para despedir a Maradona. Faltó sentido común y sobran imágenes caóticas. Encima no se hacen cargo y culpan a otros", puso Mario Negri, referente del radicalismo en Twitter.

En fin, “la pelota no se mancha” como dijo Pelusa alguna vez, sin embargo su despedida terminó embarrada.