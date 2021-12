Descartan peligro en la Casa Rosada luego de una amenaza de bomba

En horas del mediodía de este jueves, un llamado al 911 provocó la activación del protocolo de seguridad de la Casa Rosada por una supuesta amenaza de bomba. Personal del área de Explosivos de la Policía Federal actuó para revisar el interior y las inmediaciones del edificio ubicado en Balcarce 50, donde el presidente Alberto Fernández se encontraba reunido con colaboradores.

Luego de recorrer la casa de Gobierno durante poco más de una hora y comprobar que no había peligro, los efectivos resolvieron no evacuar a quienes trabajaban dentro. "La recorrida se efectuó sin evacuar al personal de las dos plantas", informaron las fuentes, ratificando a su vez que no hubo "ninguna novedad" relacionada a la comunicación telefónica.

Patio interior de la Casa Rosada

Según averiguaron autoridades policiales a cargo del informe emitido después del operativo, el contacto registrado a las 11.49 con la amenaza de bomba provino de la ciudad de Olavarría, ubicada en provincia de Buenos Aires.

"Entró una llamada telefónica con una amenaza de bomba a la línea 911 de Policía de la Ciudad y dieron aviso desde esa fuerza y se activó el protocolo de seguridad en Casa Rosada. Se realizó una exhaustiva recorrida por todo el edificio y el perímetro sin ninguna novedad. No se evacuó al personal porque la amenaza telefónica decía que iban a colocar una bomba. La llamada provino de la ciudad de Olavarría, provincia de Buenos Aires", describe el informe de la Policía de la Ciudad, que coordinó actividades con Casa Militar.